Auto elettriche, mercato spaccato in due: boom in Europa, malissimo il Nord America

L’Europa sostiene la crescita mondiale delle auto elettriche e ibride plug-in, mentre Nord America e Cina chiudono agosto 2026 in netto calo. Secondo Benchmark Mineral Intelligence, nel mese sono stati venduti circa 1,83 milioni di veicoli ricaricabili, il 2% in più rispetto a un anno prima. Il totale comprende sia le elettriche a batteria sia le ibride ricaricabili, una distinzione necessaria per leggere soprattutto l’andamento cinese.

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Auto elettriche e ibride plug-in, 13,4 milioni di vendite nei primi otto mesi del 2026

Nel mercato europeo le vendite hanno raggiunto circa 380.000 unità, in aumento del 36%, pur scendendo del 15% rispetto a luglio durante il rallentamento estivo. Da gennaio ad agosto il volume è arrivato a 3,3 milioni di vetture, con una crescita del 29%. Francia, Germania e Regno Unito, che insieme rappresentano oltre metà delle vendite regionali, hanno beneficiato degli incentivi, dell’arrivo di modelli meno costosi e, in alcuni mercati, del rincaro dei carburanti.

In Nord America il bilancio mensile si ferma invece a circa 140.000 veicoli, il 33% in meno rispetto ad agosto 2025. Il recupero del 5% su luglio non cambia l’andamento dei primi otto mesi, chiusi intorno a un milione di unità e in flessione del 21%. Il confronto annuale risente della corsa agli acquisti americana dell’estate precedente, quando molti clienti avevano anticipato la spesa prima della scadenza dei crediti fiscali federali.

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La Cina resta il mercato più grande, con 1,03 milioni di veicoli ricaricabili venduti ad agosto, ma perde l’11% su base annua. Le sole elettriche a batteria mostrano però un lieve incremento dello 0,8% nelle rilevazioni delle vendite al dettaglio. A pesare sono soprattutto le plug-in hybrid e le elettriche con generatore di autonomia, scese rispettivamente del 29,6% e del 22,2%.

Nel frattempo, la quota cinese dei veicoli a nuova energia sale dal 55,2% al 65,2%, perché il mercato complessivo delle autovetture diminuisce ancora più rapidamente. I costruttori hanno visto inoltre aumentare le esportazioni, arrivate ad agosto a circa 518.000 veicoli a nuova energia, oltre il 150% in più rispetto a un anno prima.

Fuori dalle tre maggiori aree commerciali, le vendite raggiungono circa 290.000 unità nel mese e raddoppiano quasi rispetto al 2025, con un aumento del 97%. Il contributo di questi mercati e dell’Europa porta il bilancio mondiale dei primi otto mesi a 13,4 milioni di veicoli, in crescita del 4%.