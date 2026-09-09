Polestar Formula 2030 anticipa le nuove 2 e 7: debutto entro fine anno

Polestar presenterà entro la fine del 2026 la Formula 2030, una concept dalla quale deriveranno alcuni dettagli della nuova Polestar 2 e del SUV Polestar 7. Il marchio svedese prepara così il rinnovamento dei propri modelli, affidando al gruppo di designer guidato da Philipp Römers il compito di modificarne l’aspetto senza cancellare gli elementi che li rendono riconoscibili.

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Polestar prepara il rinnovamento della gamma: primi dettagli della Formula 2030

La prima vettura a riprendere queste idee sarà la prossima Polestar 2, il cui lancio è previsto nel 2027. Seguirà nel 2028 la presentazione della Polestar 7, un SUV compatto destinato a essere costruito in Europa. Il programma porterà quindi le novità stilistiche su strada prima del 2030, anno al quale fa riferimento la strategia aziendale che comprende anche questa concept.

Römers ha indicato nei fari Dual Blade uno dei tratti da conservare, pur modificandone l’interpretazione. Le anticipazioni mostrano una composizione luminosa su più livelli, che rielabora il disegno già presente sulle vetture attuali. I gruppi ottici saranno dunque uno dei collegamenti fra le due generazioni, mentre altre parti della carrozzeria potranno cambiare più profondamente.

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Le forme dovrebbero diventare più sportive, proseguendo una ricerca già visibile sulla Polestar 5. Il lavoro sulle superfici dovrà tenere conto anche dell’efficienza aerodinamica, che sulle elettriche contribuisce a contenere i consumi e ad aumentare la distanza percorribile con una ricarica. Per vedere come queste esigenze abbiano influenzato il profilo e la coda della Formula 2030 occorrerà attendere le immagini complete.

Il progetto comprende inoltre gli interni e l’utilizzo di nuovi materiali, due aspetti sui quali Polestar intende sviluppare ulteriormente la propria ricerca. Per ora la casa automobilistica non ha descritto rivestimenti, comandi o disposizione dell’abitacolo, concentrando l’annuncio sul design e sul rapporto con i prossimi prodotti.

La Polestar 7 aggiungerà anche un cambiamento industriale, perché la produzione europea affiancherà gli stabilimenti utilizzati oggi in Asia e Nord America. Il SUV entrerà in una gamma nella quale sono inoltre previsti la sostituta della Polestar 2 e la roadster Polestar 6, con carrozzerie destinate a impieghi differenti.

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Prima della presentazione mondiale, la Formula 2030 verrà mostrata nella sede The Cube di Göteborg a investitori, concessionari e clienti selezionati. L’incontro farà parte di un evento sulla strategia della società, mentre il debutto internazionale si svolgerà successivamente durante le prove della Polestar 4 organizzate per la stampa.