Audi RS5 Avant: la prima elettrificata Sport sarà così

La nuova Audi RS5 Avant arriverà nel 2025 sotto forma di temibile station wagon, pronta a segnare l’inizio del passaggio verso l’elettrico. Con lei, la divisione sportiva della Casa di Ingolstadt intraprenderà il suo percorso verso la mobilità a zero emissioni. Resta da capire se gli sforzi compiuti dai progettisti permetteranno di spiccare sulla concorrenza. La prima plug-in hybrid della famiglia raccoglie l’eredità dell’attuale RS4 a V6 puro, rinominata con il cambio di filosofia. Infatti, le vetture a zero emissioni ricevono la numerazione dispari, mentre quelle elettriche le pari. L’equivalente elettrico, chiamato RS e-tron, arriverà un po’ più tardi, entro il 2026.

Il primo avvistamento dell’Audi RS5 Avant è stato effettuato in fase di test, con l’adesivo giallo di avvertimento e il bocchettone di ricarica visibili, da cui emerge chiaramente il powertrain. La prossima generazione della A5 continuerà a utilizzare l’architettura MLB del Gruppo Volkswagen, così da mettere a segno delle interessanti economie di scala. D’altro canto, le modifiche in oggetto dovrebbero permettere alle versioni PHEV, compresa la RS5, di accogliere batterie di taglia superiore da 14,4 kWh. Ne deriverà un’autonomia superiore, al fine di soddisfare le esigenze della platea di potenziali acquirenti.

Audi RS5 Avant: le anticipazioni sulla pioniera elettrificata della divisione Sport

A tal proposito, è importante sottolineare come la Mercedes-AMG C63, tra le rivali più accreditate della RS5, abbia già compiuto il passaggio a una motorizzazione plug-in hybrid. Il risultato? Un deciso boost di potenza, al punto da eguagliare il ritmo delle precedenti unità mosse da propulsore V8. BMW fornirà altresì un ulteriore rivale nella forma della M5, che avrà un cuore PHEV e una carrozzeria station wagon, diventato un tabù dal 2007 in poi.

L’Audi RS5 2025 sarà principalmente basata sulle performance, con passaruota fortemente svasati ed enormi ruote sportive a cinque razze, in grado di coprire dei dischi freno forati di grande diametro. Inoltre, è presente un’uscita d’aria prominente dietro i passaruota anteriori, e la zona pare essere stata definita in modo da ottimizzare il raffreddamento del motore e il flusso d’aria. Gli esemplari di serie dell’A5 contano su propulsori benzina e diesel aggiornati, con assistenza mild hybrid o plug-in hybrid e trazione integrale. Inoltre, ulteriori sviluppi interesseranno l’architettura elettrica a 48 V. Ciò permette di adottare funzioni aggiuntive, compreso il sistema Dynamic All-Wheel Steering già impiegato altrove, nonché innovazioni sul fronte della guida autonoma di secondo livello, attualmente in fase di sviluppo dal dipartimento interno Car.Software.

Ciò consentirà di offrire la base per nuove funzionalità digitali e connettività. Tra le soluzioni in questione, pare vi sia la comunicazione a corto raggio, attualmente oggetto di studio da parte del Costruttore in sinergia con Audi. Grazie all’evoluzione tecnologica, gli utenti avranno l’opportunità di pagare in modalità contactless il rifornimento o la ricarica, il parcheggio, i pedaggi, il servizio di autogrill e altri servizi direttamente dal mezzo mediante l’app myAudi.

Secondo Autocar, il futuro ingresso in listino farà affidamento su una versione rivista della sospensione multilink anteriore e posteriore in alluminio ad alta intensità del modello attuale, con smorzamento adattivo su certe auto. La speculazione precedente suggeriva che la prossima A5 avrebbe ricevuto molle pneumatiche posteriori, ma dai recenti rumor pare saranno destinate in esclusiva alla A4 elettrica.