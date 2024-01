Audi 2024: tutte le anticipazioni sulle nuove uscite

Audi si appresta a un 2024 denso di novità, mossa da uno spirito di rivalsa necessario per riprendersi la scena. È evidente: la precedente gestione, affidata a Markus Duesmann, non ha prodotto i risultati desiderati. I continui scontri tra l’ex CEO e alcuni alti membri del CdA si sono riflessi negativamente sul marchio, che ha pagato cara la sua arretratezza nel comparto elettrico. Dopo essersi mossa in anticipo rispetto alle dirette concorrenti, la Casa dei Quattro Anelli ha subito le conseguenze di alcune decisioni errate. I problemi interni accusati da Cariad, il dipartimento del gruppo Volkswagen incaricato dei software, non hanno certamente aiutato. E così, quasi senza accorgersene, il “tesoretto” messo da parte all’inizio si è gradualmente dissolto. Ora occorre rimettersi in cammino, sotto le direttive del nuovo amministratore delegato. A partire dallo scorso 1° settembre, Gernot Dollner è il nuovo leader. Forte di una felice collaborazione con Oliver Blume ai tempi di Audi, da decenni è uno dei membri più fidati del Gruppo Volkswagen.

Passo dopo passo, ha scalato le gerarchie del conglomerato, fino alla grande chiamata, quella impossibile da rifiutare, pur comportando notevoli responsabilità. La pazienza dei proprietari è ridotta all’osso, dati gli infelici esiti dell’era passata. Tra gli obiettivi mancati spicca anche la scarsa competitività dimostrata sia negli Stati Uniti che in Cina. In nessuno dei due mercati principali, Audi ha riscosso abbastanza appeal e col 2024 deve suonare la carica. Ci riuscirà nell’intento? Proviamolo a scoprirlo passando in rassegna le novità in programma per il prossimo anno. Come vedremo, l’elettrificazione della gamma ricopre un ruolo centrale. Tuttavia, non mancano le proposte endotermiche, soprattutto a performance elevate. Passiamo, dunque, in rassegna le vetture in attesa di sbarco nelle concessionarie. Con molte novità in arrivo, diamoci dentro!

Audi 2024: A5 Sportback e Avant

Partiamo proprio dagli esemplari a combustione interna. Senza voler nulla togliere alle sorelle, l’auto da tenere soprattutto d’occhio risponde al nome di A5, nelle varianti Sportback e Avant. La denominazione tende a trarre in inganno: si tratta, infatti, dell’ex A4. La scelta compiuta è da attribuirsi alle modifiche adottate nella strategia di naming. D’ora in avanti, le proposte endotermiche avranno il numero dispari e le elettriche il numero pari. I muletti dell’Audi A5 2024 sono già stati ritratti su strada dai “paparazzi delle quattro ruote”. La versione berlina, chiamata Sportback, andrà a sostituire anche la coupé a quattro porte, mentre la Avant manca ancora di una data di presentazione. Entrambe disporranno in listino di sistemi mild hybrid (a benzina e diesel) e plug-in hybrid. Da considerare anche l’approdo delle “mozzafiato” sportive S ed RS fino agli 450 CV. Il listino prezzi, ancora da confermare, dovrebbe partire da 55.000 euro.

Audi 2024 A6 e-tron e A6 Avant e-tron

Il cambiamento tra le fila del produttore passa anche attraverso l’elettrificazione dei modelli di maggiore successo in passato. Ormai, la mobilità ha preso una strada ben precisa; pertanto, gli addetti ai lavori metteranno mano sotto il cofano. Disponibile nelle varianti berlina e station wagon, avrà la piattaforma PPE realizzata in collaborazione con Porsche, con motore posteriore o doppio nel caso delle declinazioni quattro. L’architettura brillerà in termini di efficienza. Il concept svelato lo scorso anno, unito ai prototipi “pizzicati” in foto spia, avevano ingannato circa la presentazione, inizialmente prevista per la fine del 2023. Allo stato attuale, sarà già una buona notizia se vedrà la luce entro la conclusione del 2024. Al momento, mancano i listini ufficiali; tuttavia, è lecito pensare che il costo si aggirerà intorno ai 60.000 euro.

Q4 e-tron

A differenza dei due modelli precedenti, qui non ci troviamo nel campo delle ipotesi, bensì stiamo parlando di certezze. Infatti, l’annuncio della Q4 e-tron risale allo scorso settembre, con apertura degli ordini a ottobre e sbarco nelle concessionarie tra dicembre e gennaio 2024. Sebbene costituisca un aggiornamento di metà carriera, lo staff incaricato di occuparsene si è dato gran da fare. In particolare, i tecnici di Ingolstadt hanno rivisto in misura significativa la meccanica, anche relativamente all’interpretazione Sportback. Il punto di partenza del listino passa dalla versione 40 alla 45. Con un aumento dei cavalli da 204 a 286 (gli stessi dell’unità con trazione integrale quattro), per uno “zerocento” da 6,7 secondi (contro gli 8,5 secondi precedenti), l’entry-level aumenta l’autonomia di 22 km, portandola a 562 nel ciclo WLTP. Completa il listino la 55 e-tron, che da 299 sale a 340 CV, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. Tenuto conto dell’attuale listino, l’Audi Q4 e-tron 2024 dovrebbe costare 95.000 euro.

Audi 2024 Q6 e-tron

Il lancio del nuovo SUV medio elettrico costituisce il punto focale di Audi per il 2024. Programmatoin metà anno, segnerà il debutto della piattaforma PPE, la prima piattaforma elettrica nativa sviluppata dall’azienda in collaborazione con Porsche, che la utilizzerà a partire dal Macan E. Grazie alla showcar svelata dalle immagini pubblicate sui canali ufficiali, conosciamo quasi tutti i “segreti”, dagli interni con tre display (di cui uno centrale da 14,9 pollici) all’illuminazione all’ultimo grido. Il lancio è previsto nella prima metà del 2024 e il prezzo della versione d’accesso dovrebbe aggirarsi tra i 75 e gli 80 mila euro.

Q8

Il peso maggiore attribuito alle vetture elettriche emerge anche dal trattamento riservato alla Q8. Mentre il restyling della e-tron è avvenuto quest’anno, per la controparte a combustione interna Audi rilascerà il restyling nel 2024. A quel punto, inizieranno le consegne di un modello caratterizzato da rinnovamenti a livello di calandra Singleframe ottagonale con nuovi listelli verticali, proiettori HD Matrix LED, fanali posteriori dinamici OLED e scarichi.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, si punterà su benzina e diesel mild hybrid. Le unità a benzina vanno dal 55 TFSI da 340 CV all’IV8 della SQ8 da 507 CV, mentre a rappresentare il comparto dei diesel ci penseranno i sistemi mild hybrid 45 TDI e 50 TDI da 231 CV e 286 CV con una coppia massima di 600 Nm. In un secondo momento, verranno introdotte le varianti plug-in hybrid e la RS Q8. Il listino prezzi va da 91.000 a 129.250 euro.

Audi RS 3

Il banco di prova sostenuto al Nürburgring promette una cura maniacale delle prestazioni per l’Audi RS 3, che sarà disponibile anche nella versione Sportback. Il grosso del compito sarebbe stato affidato in tal caso ai designer, che per l’aggiornamento avrebbero apportato modifiche alla mascherina, alla grafica dei fari, allo scudo posteriore e alle grembialature.

Le informazioni sul motore sono ancora limitate, ma potrebbe essere confermato il motore cinque cilindri da 2.5 litri turbo, capace di erogare una potenza di 400 CV. Il probabile prezzo subirà un lieve aumento, attestandosi intorno ai 65.000 euro.

Audi RS 7

La stessa politica adottata con l’Audi A4 troverà applicazione anche nell’A6, destinata a diventare A7. I portavoce ufficiali non hanno rilasciato alcuna comunicazione in merito; tuttavia, persistenti voci di corridoio assicurano che arriverà nei punti vendita. Gli avvistamenti sembrano confermare tale teoria. Il powertrain adottato consisterà in un sistema plug-in in grado di raggiungere almeno una potenza di 630 CV. Per portarsene una a casa, toccherà presumibilmente sborsare 150.000 euro.