BMW M5 2025, cosa sappiamo della nuova berlina

Più grande e più potente. Sembrano essere queste le parole chiave della BMW M5 2025, la nuova versione di una berlina sportiva che sembra destinata a sbaragliare la concorrenza (almeno secondo le intenzioni della casa tedesca). Ma sappiamo alle luce delle indiscrezioni fin qui trapelate? Ecco il punto della situazione.

Debutto previsto per il 2024

A dispetto del numero citato dai rumors, la nuova BMW M5 dovrebbe debuttare non nel 2025, bensì un anno prima. Quale che sia comunque la data precisa di questa uscita, quel che è certo è che l’azienda teutonica ha tutte le intenzioni di accontentare gli appassionati. Soprattutto dopo che l’ottava generazione della Serie 5 ha fatto storcere il naso ad alcuni per non essere stata proposta sul mercato con l’opzione V8. Le indiscrezioni invece ci dicono che la BMW M5 2025 potrà godere di tutta la potenza ibrida V8. Per quanto riguarda design e caratteristiche ulteriori, possiamo dire che il modello M non si distanzierà più di tanto dall’ultima versione uscita a maggio della Serie 5.

Ciò non significa che non ci saranno novità anche abbastanza sostanziali. Il già citato motore ibrido V8 (motore endotermico a 8 cilindri) ipotizzato sotto al cofano è senza dubbio una di queste. Del resto, il marchio tedesco da sempre ama lanciare modelli che sappiano distinguersi dal gruppo, e anche in questo caso non ci sarà eccezione. A livello estetico, forse la differenza più grande sarà la presenza di una fascia anteriore più aggressiva, al cui interno ci saranno delle prese d’aria. Presente anche una fascia posteriore con quattro uscite di scarico.

BMW M5 2025, le caratteristiche

Sul bagagliaio sarà posizionato uno spoiler a labbro, mentre per gli interni non dovrebbero esserci sostanziali variazioni rispetto all’ultimo modello della Serie 5. La principale differenza sarà senza dubbio la presenza del marchio M, ma c’è da aspettarsi anche una serie di dettagli più inclini al design sportivo, in particolare per sedili e rifiniture. Ovviamente, il quid in più offerto da questa BMW M5 2025 è il già citato motore. Si tratta di un V8 biturbo da 4,4 litri abbinato a un singolo motore elettrico per generare 644 cavalli. Il propulsore proviene dalla BMW XM, ma gli ingegneri garantiscono che la M5 sarà la più potente di tutte.

Mentre Volkswagen deve rifare i conti e tagliare il personale per evitare perdite eccessive, BMW gongola e prepara i modelli del futuro. Tornando alla M5, il propulsore ibrido guiderà tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico M-tuned a otto velocità. Non ci sono altri dettagli da elencare al momento, anche se i rumors indicano che rispetto al modello standard non mancheranno ulteriori miglioramenti, come ad esempio i rotori particolarmente massicci apparsi sul prototipo. Per quanto riguarda la tecnologia di guida, ci attendiamo anche in questo caso dei miglioramenti rispetto alla Serie 5. Migliorie atte soprattutto a sfruttare al meglio il nuovo propulsore ibrido a bordo dell’auto.