Audi A6 Avant E-Tron, nuova station wagon con autonomia migliorata

Si passa a un propulsore completamente elettrico per la prossima generazione della Audi A6, stiamo parlando della station wagon Avant E-Tron. Cosa sappiamo a riguardo? Facciamo il punto della situazione su un’auto che promette importanti miglioramenti lato batteria.

Autonomia migliorata

La grande sfida delle auto elettriche è ormai tutta concentrata sui miglioramenti delle sue funzioni principali, ossia l’autonomia e la ricarica rapida. L’Audi A6 Avant E-Tron promette 700 km di autonomia e capacità di ricarica rapida a 270 kW. Si tratta di caratteristiche non da poco, visto che con l’era dell’elettrificazione e il crescente fenomeno dei crossover, le station wagon hanno perso molto del loro appeal. Secondo le ultime indiscrezioni, il modello in questione è ormai arrivato alle fasi avanzate del suo sviluppo. La casa automobilistica tedesca sta per adottare un nuovo schema di denominazione; i modelli elettrici avranno numeri pari (A4, A6, Q4, Q6, ecc.), mentre i successori dei modelli ICE esistenti adotteranno numeri dispari (A3, A5, A7, ecc.).

Per quanto riguarda il design di questa nuova Audi A6 Avant E-Tron, si è scelto di abbandonare la griglia per un pannello chiuso. Ai suoi fianchi troviamo una coppia di prese angolari per il raffreddamento della batteria. Lateralmente conserva un profilo elegante e dinamico caratterizzato da superfici fluide e al tempo stesso muscolose. L’abitacolo dovrebbe invece essere sostanzialmente lo stesso offerto dalla Q6 e-tron. Abbiamo quindi interni spaziosi con un quadro strumenti digitale OLED curvo da 11,9 pollici, un sistema di infotainment da 14,5 pollici e un display del passeggero anteriore da 10,9 pollici con Android Auto wireless e Apple CarPlay a bordo. Non mancherà la realtà aumentata.

Audi A6 Avant E-Tron, altre caratteristiche

Per il nuovo modello sono previsti anche lo smorzamento adattivo e le sospensioni pneumatiche per garantire una guida fluida. La A6 e-tron utilizzerà l’architettura Premium Platform Electric (PPE) del Gruppo VW che è alla base della Porsche Macan EV di prossima presentazione. Per quanto riguarda il comparto elettrico, abbiamo 800 volt coadiuvate da un pacco batteria da 100 kWh, caratteristiche consentiranno un’autonomia di 700 km e una ricarica rapida CC fino a 270 kW. Sarà comunque disponibile con una buona varietà di configurazioni del motore: queste includono una variante base a motore singolo e una configurazione a doppio motore di fascia media che sviluppa 469 CV, la quale permette di fare da 0 a 100 in meno di 4 secondi. La presentazione della A6 e-tron Avant avrà luogo nei prossimi mesi. Non ci resta che attendere.