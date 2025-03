Audi RS Q8 ABT Legacy Edition, super SUV all’ennesima potenza

I super SUV sono ormai la razza dominante nell’ecosistema delle prestazioni automobilistiche. L’Audi RS Q8 è già di per sé un predatore spietato, ma c’è sempre qualcuno che vuole di più. Perché fermarsi a 640 CV quando puoi trasformarlo in un missile da 760 CV? Qui entra in scena ABT, il mago tedesco del tuning, che ha deciso di portare l’RS Q8 a un livello di pura follia con la sua nuova Legacy Edition.

L’ABT RS Q8 Legacy Edition non è per tutti. Letteralmente. Solo 125 fortunati e facoltosi clienti potranno mettere le mani su questa belva potenziata, che celebra gli oltre 125 anni di storia del tuner tedesco. E per chi non si accontenta di un’auto già fuori scala, ecco il pacchetto firmato ABT con carrozzeria in fibra di carbonio opaca, prese d’aria XXL e un cofano con branchie per far respirare il mostro. Non mancano cerchi forgiati da 23 pollici, l’upgrade del motore a 760 CV, che spingono questo SUV da quasi 2,5 tonnellate a velocità da supercar.

Tutto questo ben di Dio ha ovviamente un prezzo proibitivo. Il solo kit estetico costa 95.900 euro e la trasformazione del motore non è compresa nel pacchetto: dovrai trovare qualcuno disposto a installarla. E non è roba che si monta nel garage di casa con una chiave inglese e un tutorial su YouTube.

E poi c’è l’interno. Siamo lontani anni luce dal tuning con interni spartani: ABT, infatti, ha dato all’RS Q8 Legacy Edition un trattamento premium. Pelle nera e grigia trapuntata, estesa ovunque, sedili, cruscotto, portiere e perfino sul piantone dello sterzo. Si notano le cuciture rosse a contrasto, dettagli in carbonio opaco, che arrivano anche nel bagagliaio.

Chi può permetterselo avrà tra le mani uno dei SUV più estremi del pianeta, capace di umiliare molte supercar. Per alcuni, però, questo RS Q8 Legacy Edition è rappresentare solo puro eccesso, ma resta una dichiarazione di potenza su ruote che non passa inosservata.