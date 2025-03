Nuova Audi A3: il colpo di scena che potrebbe far felici tutti

Audi aveva giurato che dal 2032 sarebbe stata solo elettrica. Ma ora qualcosa sembra essere cambiato. Non che i Quattro Anelli abbiano deciso di tornare al V8 a benzina come se niente fosse, ma il loro piano 100% elettrico sembra essersi sgonfiato, un po’ come le vendite di elettriche in certi mercati.

Il CEO di Audi, Gernot Dollner, ha infatti rivelato al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung che nel 2026 partirà la produzione di un nuovo veicolo elettrico. E fin qui, nulla di strano. Il punto è che potrebbe trattarsi di una nuova A3 elettrica, ma anche di una variante ibrida. Insomma, il marchio sembra aver capito che fare piazza pulita dei motori termici non è una strategia così brillante.

L’attuale Audi A3 è arrivata nel 2020, ha avuto un restyling nel 2024 e, se seguiamo i classici cicli di vita delle auto, il 2026-2027 sarebbe il momento giusto per una nuova generazione. Il dubbio resta, se sarà solo elettrica o se invece vedremo anche una versione ibrida.

L’auto potrebbe basarsi sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, la stessa utilizzata per Volkswagen ID.3 e Audi Q4 e-tron. La piattaforma SSP di nuova generazione, che avrebbe dovuto rivoluzionare tutto, è stata rimandata al 2029 o 2030 a causa dei ritardi nello sviluppo software da parte della divisione Cariad. Audi potrebbe quindi giocarsela in modo più flessibile, proponendo una gamma con più alternative anziché un drastico passaggio al full electric.

Altra ipotesi interessante, vede la nuova Audi elettrica come una sorta di versione premium della Volkswagen ID.2. La ID.2, com’è ormai noto, sarà una hatchback compatta e verrà prodotta in Spagna. Ma secondo Dollner, la futura Audi elettrica sarà costruita a Ingolstadt, quindi potrebbe trattarsi di un modello diverso o con caratteristiche più esclusive.

In tutto questo, Audi sta anche cercando di tagliare costi e ottimizzare la produzione, il che significa meno posti di lavoro in Germania. Infatti, si parla di 7.500 tagli entro il 2029, ma “in modo socialmente responsabile” qualunque cosa significhi.

Audi potrebbe aver abbandonato l’idea di una transizione forzata all’elettrico, preferendo un approccio più graduale. Il mercato sta cambiando velocemente e il calo nelle vendite di elettriche non è solo un problema loro, ma di tutta l’industria. Se c’erano speranze per un ibrido interessante, potremmo riscoprirci più fortunati del previsto.