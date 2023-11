ABT XGT è la versione dell’Audi R8 omologata per la strada, un gioiellino da quasi 600 mila euro

la si è vista sfrecciare sui circuiti tedeschi da alcuni addetti ai lavori, i quali si chiedevano che Audi fosse. In realtà, si tratta della ABT XGT, e coloro che l’hanno vista da vicino l’hanno definito semplicemente esagerata. Prodotta in soli 99 esemplari ed omologata per la strada, questa supercar si propone a una cifra folle, costerà infatti ben 598 mila euro.

Altro che Audi R8

A vederla sembra un’Audi R8, ma i più attenti si accorgeranno che ha molto di più. Del resto già il prezzo ci fa capire che le caratteristiche di questa ABT XGT sono davvero di un altro livello, visto che la succitata R8 della casa madre costa invece “solo” 215 mila euro nella versione coupé, quella più costosa. Ad ogni modo, è innegabile che questa super macchina sembri effettivamente la versione omologata per la strada dell’Audi R8 LMS GT2. E mentre la casa tedesca ragiona su possibili ripensamenti sull’auto elettrica, la fabbrica di Kempten ha lavorato per due anni per ultimare un modello che sembra destinato a fare scintille nel cuore degli appassionati di motori.

Continuando il nostro paragone con la celebre R8, la ABT XGT pesa ben 170 kg in meno per un totale di 1400 kg. La velocità massima è di circa 310 km/h a seconda della posizione dell’ala posteriore, anche se il produttore non ha ancora fornito indicazioni relative allo scatto da 0 a 100 km/h, che però presumibilmente dovrebbe essere di circa 3 secondi netti. La sfida più grande è stata quella di mettere un’auto chiaramente da corsa su strada. Gli addetti ai lavori, a tal proposito, affermano:

“I nostri ingegneri e meccanici hanno dovuto affrontare sfide difficili. Sono state necessarie circa 40 approvazioni individuali. Il processo di approvazione è durato mesi”.

ABT XGT, le caratteristiche

Nella parte posteriore è alloggiato come ormai consuetudine il motore V10 aspirato da 5,2 litri con 640 CV. La potenza di tale motore viene inviata alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione e a 7 rapporti. Come detto, esteticamente è molto simile all’Audi R8, compresa la grande presa d’aria posizionata sul tetto. Si presenta come un’auto da corsa a tutti gli effetti, compresi i sedili da competizione e una gabbia di sicurezza. Non manca il voluminoso body kit. Ciò detto, l’auto è in tutto e per tutto una vettura che può essere utilizzata tutti i giorni su strada. Tra gli optional più comuni ci sono la chiusura centralizzata, il display con strumenti digitali e il pannello di controllo per gli specchietti retrovisori.

L’ABT XGT è stata messa alla prova per migliaia di chilometri sulle strade teutoniche nell’ultimo periodo. Nello specifico, è stata testata sui circuiti del Nürburgring, del Sachsenring e dell’Hockenheimring. Il modello in questione farà certamente gola soprattutto ai collezionisti, vista la sua caratteristica “artigianale” di produzione. Solo 99 gli esemplari che saranno disponibili, tutti costruiti a mano e personalizzati in base alle esigenze del cliente. Oltre a scegliere tra quattro diversi tipi di colore, si potrà infatti aggiungere dettagli ad hoc per rendere il modello ancora più esclusivo.