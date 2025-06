Nuova Audi RS 6, in arrivo la nuova generazione anche elettrica

Con l’uscita di scena della tradizionale gamma Audi A6, il celebre costruttore tedesco sta puntando i riflettori sulla sua linea più estrema e prestazionale, la RS 6. Audi Sport è attualmente al lavoro su una nuovissima generazione del celebre modello, che includerà per la prima volta una variante 100% elettrica, denominata RS 6 e-tron. Una mossa strategica che rafforza l’impegno del brand verso la mobilità sostenibile, senza rinunciare alla performance.

Advertisement

Nonostante la data ufficiale di presentazione non sia ancora stata comunicata, l’attesa non dovrebbe essere lunga. Le immagini spia dei prototipi camuffati avvistati su strada e la recente presentazione della nuova A6 suggeriscono un debutto imminente, forse entro pochi mesi. La nuova famiglia RS 6, disponibile sia in configurazione Avant (station wagon) sia come berlina sportiva a quattro porte, si distinguerà per un design muscoloso ed aggressivo.

Advertisement

Si prevedono passaruota maggiorati, carreggiate più larghe, paraurti ridisegnati con dettagli aerodinamici, splitter anteriore e diffusore posteriore più scolpiti, cerchi esclusivi e naturalmente i doppi terminali di scarico ovali, ormai firma stilistica della gamma RS. Il telaio ribassato e le sospensioni sportive consentiranno un comportamento dinamico superiore, ideale per affrontare curve ad alta velocità con precisione.

Sotto il cofano, le voci più accreditate parlano di un motore V6 ibrido plug-in capace di erogare fino a 700 cavalli combinati, mentre una possibile versione RS 6 Performance potrebbe addirittura toccare quota 800 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h intorno ai, o meno di, tre secondi. La variante RS 6 e-tron, invece, affiancherà le motorizzazioni a combustione interna e ibride plug-in con una configurazione completamente elettrica. Anche in questo caso si parla di potenze vicine agli 800 cavalli, disponibili sia nella versione Avant che in quella berlina, con un look esclusivo per differenziarsi dalle sorelle endotermiche.

I render digitali non hanno tardato ad arrivare. Il noto artista Avarvarii Automotive Artworks ha già pubblicato su YouTube alcune anticipazioni in CGI, che mostrano in anteprima le possibili linee della nuova RS 6, specialmente nella versione station wagon.

Advertisement

Per i fan del classico sound dei motori a combustione o per gli affascinati dalla silenziosa potenza delle elettriche, la nuova Audi RS 6 promette di coniugare prestazioni estreme, stile inconfondibile e innovazione tecnologica.