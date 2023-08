Audi RS 6: la sportiva è pronta a diventare elettrica

Si avvicina il debutto della nuova Audi RS 6 e-tron. L’evoluzione a zero emissioni della sportiva di casa Audi è in fase di sviluppo e dovrebbe fare la sua prima apparizione già nel corso del 2024, per poi arrivare sul mercato nel 2025 andando a sfidare la BMW i5 M60 e la Mercedes-AMG EQE 53. Ad anticipare i primi dettagli sul progetto è un report di Autocar. Ecco i dettagli:

Audi RS 6 e-tron: quando arriva la sportiva elettrica

Alla base del progetto della nuova Audi RS 6 e-tron vi sarà la piattaforma PPE che la casa dei quattro anelli sta sviluppando insieme a Porsche. La stessa piattaforma sarà utilizzata dalla Porsche Macan e dalla Audi Q6 e-tron. In futuro, inoltre, la PPE sarà la base di partenza di molti altri modelli del Gruppo Volkswagen.

Secondo le prime informazioni, la nuova Audi RS 6 e-tron potrà contare su di un powertrain elettrico derivato da una soluzione già utilizzata dalla Porsche Taycan. Si tratta di un dettaglio che garantire performance ed efficienza per la nuova supercar elettrica di casa Audi. La vettura potrebbe superare i 600 CV.

Al momento, non ci sono informazioni sull’autonomia ma è quasi certa la presenza di un sistema di ricarica rapida grazie all’architettura a 800 V alla base della piattaforma PPE. In termini di dimensioni, la nuova Audi RS 6 e-tron dovrebbe sfiorare i 5 metri.

La casa dei quattro anelli, inoltre, potrebbe realizzare anche una variante Avant della sportiva, con l’obiettivo di ritagliarsi il suo spazio anche nel segmento delle station wagon sportive che, in Europa, continua a rappresentare un importante riferimento per i brand premium.

Maggiori dettagli in merito alla nuova sportiva di casa Audi dovrebbero emergere nel corso dei prossimi mesi. Il progetto, in ogni caso, rappresenterà un vero e proprio momento di svolta per la divisione sportiva di Audi, pronta a guardare ad un futuro sempre più elettrico.

