Audi RS 5 Coupé, un sogno inseguito (al momento) solo dai creativi online

Mercedes ha deciso di non aspettare nessuno. Mentre Audi e BMW si presentano all’appuntamento del 2027 con la berlina RS 5, una Avant ibrida plug-in ad alte prestazioni e la seconda generazione della i3, la rivale di Stoccarda ha già sparato un intero caricatore di novità.

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La Mercedes Classe C elettrica, finalmente liberata dalla dicitura “con tecnologia EQ”, è già realtà. Insieme a lei sono arrivate la nuova EQS con piattaforma inedita ma look familiare, la Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid da 577 CV, le versioni aggiornate di GLS, GLE e GLE Coupé.

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È così che entra in scena Aksyonov Nikita, artista digitale di San Pietroburgo, che ha deciso di prendere la situazione di Audi in mano, o meglio, in pixel, immaginando una RS 5 Coupé che affianchi berlina e Avant già in produzione.

Il risultato è una vettura vestita di cremisi, con fibra di carbonio forgiata protagonista assoluta: cofano, tetto, calotte degli specchietti, prese d’aria anteriori, cornice della griglia, minigonne, diffusore e spoiler. Tutto in carbonio, tutto dichiaratamente sportivo. Il design segue il filo classico dei modelli Audi Sport, pulito, muscoloso, e convincerebbe anche nella versione Coupé, se mai Ingolstadt decidesse di realizzarla davvero.

Sul fronte bavarese, ci aveva già pensato Nikita Chuicko, alias kelsonik sui social, a immaginare la BMW M4 Coupé di nuova generazione nel linguaggio estetico Neue Klasse. Stessa tonalità cremisi dell’Audi, ma filosofia opposta: niente fibra di carbonio in vista, niente muscoli scolpiti. La M4 virtuale di Chuicko punta su eleganza e pulizia formale, lasciando alla rivale il ruolo della sportiva dichiarata.

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Quanto ci vorrà prima che in Germania si trasformino tutti questi pixel in lamiera? Probabilmente ancora molto. Intanto, non serve aspettare (praticamente mai) per le idee più intriganti a partire da “spazi” disponibili nella gamma di grandi marchi come Audi, un giorno, forse, pronti a regalare coupé premium mozzafiato.