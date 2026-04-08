Audi 90 Quattro, nessuno l’ha voluta per quasi trent’anni e adesso torna a respirare

C’è chi smette di guidare un’auto perché si rompe. C’è chi la cambia per un modello più nuovo. E poi c’è Allan, che ha deciso di chiudere la sua Audi 90 Quattro in garage perché “era troppo”. Fine della storia, si potrebbe pensare. Ma la storia è appena (ri)cominciata, 27 anni dopo.

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L’esemplare in questione è una 90 Quattro del 1990, con il motore cinque cilindri 2.3 da 170 CV e 20 valvole sotto il cofano, un motore capace di spingere la berlina oltre i 200 km/h e di svuotare il serbatoio con un entusiasmo che, evidentemente, il suo proprietario non condivideva. Allan non è un appassionato. Per lui l’auto è un mezzo, e quando i conti non tornano, si cambia. Così la 90 Quattro ha ceduto il posto prima a un’Audi A4, poi a un’A3, mentre lei restava ferma, al buio, dietro una porta chiusa.

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Non è stato un abbandono immediato. All’inizio Allan la usava poco, poi sempre meno. Quando ha subito atti vandalici parcheggiata in strada, ha scelto di proteggerla in garage, e lì è rimasta. Qualche accensione sporadica per far girare il motore, poi anche quella abitudine è svanita.

Il risultato, però, non è un relitto: è una capsula del tempo. Interni conservati, carrozzeria senza ruggine evidente, solo una luce posteriore crepata e qualche dettaglio mancante. Un’auto ferma, non abbandonata. Sta qui la differenza, il che è tutto in fatto di recupero.

A riaprire quella porta ci ha pensato Joe, appassionato Audi di vecchia data, nuovo proprietario e primo vero sostenitore di questa berlina da quasi tre decenni. Pneumatici a terra, ovviamente. Ma una volta gonfiati, la 90 Quattro si è mossa. E quando è arrivato il momento dell’avviamento, il cinque cilindri ha detto la sua: parte. Non senza problemi, una pompa del carburante da sostituire ha rimesso l’auto fuori gioco poco dopo, ma il segnale era chiaro.

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La Audi 90 Quattro non è un’auto rarissima, ma è un pezzo di storia: quella degli anni in cui Ingolstadt stava riscrivendo le regole della trazione integrale, dentro e fuori dalle piste. Le versioni da competizione derivate da questo modello hanno dominato categorie negli Stati Uniti e in Europa, contribuendo a costruire la leggenda Quattro. Oggi tutto questo pesa sul valore culturale di questi esemplari sopravvissuti.

Per questa 90 quattro, il futuro è appena ricominciato. E dopo quasi trent’anni di silenzio, quel cinque cilindri non ha nessuna intenzione di stare ancora zitto.