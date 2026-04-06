Audi R8, una nuova ammiraglia come questa vincerebbe a mani basse

Il segmento premium europeo sta vivendo uno di quei momenti in cui tutti sembrano avere qualcosa da dire. Qualche nome avrebbe invece più da dimostrare. BMW ha tolto i veli alla i3 berlina, secondo capitolo della “saga” Neue Klasse, piattaforma elettrica dedicata, abitacolo panoramico e una filosofia stilistica che segna una discontinuità vera con il passato. Cosa si rivoluziona dalle parti di Audi?

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In casa Audi, intanto, si naviga tra addii e promesse. L’RS 3 Competition Limited è ufficialmente il canto del cigno del cinque cilindri in Europa, un motore che ha scritto pagine di storia prima che le normative sulle emissioni decidessero di voltarle.

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Arriva la nuova RS 5 berlina e Avant 2026, design più aggressivo, motore V6 biturbo da 2,9 litri con elettrificazione e 630 CV complessivi. Numeri che la proiettano direttamente nella categoria dei mostri sacri, quella di BMW M5 e M5 Touring, per intenderci. Audi promette anche il ritorno dell’A2 in versione elettrica e-tron e l’arrivo, prima negli States, del SUV di punta Q9.

Ma mentre i rivali bavaresi e della Stella continuano a occupare la scena, dal web arriva un contributo non richiesto. Un contributo che però sembra necessario per sognare, e in grande. Il designer georgiano Giorgi Tedoradze, noto sui social come tedoradze.giorgi, ha elaborato in CGI una nuova ammiraglia R8 coupé, carrozzeria a tre tonalità, frontale inedito, parabrezza imponente.

Si tratta senza dubbio di una visione seducente quanto improbabile, che Ingolstadt rinnega già solo a sentirla descrivere, dato che in tutte le ultime occasioni in è stato possibile parlare di sportive e ammiraglie come la R8 si è semplicemente andati oltre annuendo amaramente.

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La domanda finale, provocatoria quanto legittima, è sempre la stessa: basterà tutto questo ad Audi per tornare a fare rumore? O il rischio è di restare il marchio che fa sognare solamente con un bel render su Instagram?