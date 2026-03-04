L’erede della TT esiste davvero: l’Audi Concept C entrerà in produzione

La Concept C di Audi (non con questo nome, s’intende) entrerà in produzione. Non è un’indiscrezione, non è una speranza, è una certezza confermata direttamente dal CEO Gernot Döllner in un’intervista alla rivista australiana GoAuto. Entro due anni, la versione di serie uscirà dalla linea di produzione. Punto.

Le voci che circolavano da mesi, quelle che davano il progetto per morto prima ancora di nascere, sono state smentite senza margini di interpretazione. Döllner ha ricordato che il concept era stato presentato a settembre e ha chiuso il capitolo dei dubbi con la chiarezza che ci si aspetta da chi guida un marchio che ha bisogno di una direzione precisa.

Vedremo quindi una sportiva che non è la TT, ma che vuole fare quello che la TT ha fatto. Il capo progettista Massimo Frascella ha dichiarato che il concept presentato rispecchia l’87% del design finale. Quello che abbiamo visto è quasi esattamente quello che compreremo. Niente stravolgimenti, niente delusioni da pre-produzione. Una sola versione disponibile, nessuna declinazione multipla.

Dentro, la Concept C porterà qualcosa di ancora più interessante della carrozzeria, ovvero (finalmente) meno schermi. Audi ha esagerato con i display negli ultimi anni, lo sanno tutti, lo sanno anche loro, e questo modello segnerà ufficialmente l’inversione di rotta verso un abitacolo più analogico. Una scelta che, nel 2026, suona quasi rivoluzionaria.

Sul fronte tecnico i dettagli restano ancora riservati, ma sappiamo che la piattaforma sarà la PPE Sport, che i motori saranno due e che il peso si aggirerà intorno a 1.690 chilogrammi. Non leggerissima, ma la PPE Sport è un’architettura concepita per le prestazioni elettriche, non per i compromessi.

La Concept C non è (e non sarà) un esercizio stilistico. È la scommessa con cui Audi vuole dimostrare di saper ancora costruire un’auto che fa battere il cuore. Onestamente, non vediamo l’ora di capire con i nostri occhi di cosa si tratta in assetto da auto di serie.