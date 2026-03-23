Audi Q4 e-tron 2027, una scommessa che non si può perdere

Quando un prototipo inizia a girare con pochi “passaggi” di nastro adesivo su fari e calandra, il messaggio è chiaro. L’Audi Q4 e-tron per il 2027 è praticamente pronta, e non ha più intenzione di nascondersi.

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Un esemplare nero è stato immortalato dai fotografi con la mimetizzazione ridotta all’osso. Qualche centimetro di vinile sui proiettori a LED ridisegnati, sulla finta griglia anteriore e sulla barra luminosa posteriore a piena larghezza. Dettagli che confermano quanto si vocifera da mesi. La presentazione ufficiale è imminente, probabilmente entro fine anno per l’anno modello 2027, in compagnia delle sorelle Volkswagen ID.4 e ID.5 anch’esse in aggiornamento.

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Il Q4 e-tron, gemello di piattaforma MEB con ID.4, ID.5 e Skoda Enyaq, è in produzione dal 2021 e arriva ora al classico restyling di metà ciclo. Le novità non si limitano alla carrozzeria: nell’abitacolo dovrebbe fare il suo ingresso un nuovo sistema a doppio schermo, per un’esperienza di bordo più moderna e intuitiva. Esattamente ciò che serve per restare competitivi.

Il tempismo non è casuale. Audi attraversa una fase delicata. Le consegne 2024 avevano segnato un calo di quasi il 12%, scendendo sotto quota 1,7 milioni di unità. La risposta del management è stata pragmatica, quasi brutale: interruzione della Q8 e-tron, chiusura dello stabilimento di Bruxelles, ritorno ai motori termici e ibridi sulle prossime Q7 e Q9. Un dietrofront elettrico che, però, non azzera la strategia a zero emissioni.

Il Q4 e-tron ne è la prova. Audi non abbandona l’elettrico, lo razionalizza, lo concentra dove il mercato risponde. E il segmento dei SUV compatti premium a batteria resta uno di quei posti dove vale ancora la pena combattere.

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I test proseguono da aprile 2025, tra il Nürburgring e le prove invernali. Ora che l’estate si avvicina, i prototipi escono allo scoperto. Quando si tolgono il nastro adesivo, di solito, manca davvero poco.