Audi Q5 Sportback, svelata la seconda generazione del SUV

Dopo mesi di anticipazioni, tra foto spia e anteprime, la nuova Audi Q5 Sportback è finalmente pronta a fare il proprio debutto. La seconda generazione del popolare SUV coupé tedesco arriva con una serie di novità che vanno ben oltre il semplice restyling estetico.

Il design, come abbiamo detto, è rinnovato, ma c’è l’introduzione di nuove tecnologie e una spinta verso l’efficienza energetica grazie alla tecnologia ibrida. Questi sono solo alcuni degli aggiornamenti che la rendono un veicolo ancora più all’avanguardia.

Dopo il lancio della nuova Audi Q5, è ora la volta della sua versione coupé, un modello che si rinnova profondamente per consolidare la posizione di Audi nel segmento dei SUV sportivi, dove la concorrenza di grandi nome come Mercedes GLC e BMW X4 è particolarmente agguerrita.

Rispetto al modello precedente, la nuova Q5 Sportback si presenta con un aspetto decisamente più dinamico e moderno. Il design esterno è caratterizzato da linee più taglienti e sportive, con una griglia Singleframe dominante al frontale, affiancata da prese d’aria verticali e gruppi ottici dal design avvolgente. La parte posteriore è altrettanto elegante, con fari sottili uniti da una striscia luminosa, mentre il diffusore nel paraurti e gli scarichi integrati completano il look sportivo.

C’è anche la nuova SQ5 Sportback, che fa compagnia alla Q5 Sportback, presentandosi con un body kit specifico, cerchi Audi Sport da 20 pollici e fari posteriori digitali OLED, che ne esaltano l’anima sportiva. La gamma della Q5 Sportback comprenderà anche le versioni Advanced, S line e Black line, ognuna con una configurazione esclusiva di design.

All’interno, l’abitacolo mantiene gli standard di comfort e lusso tipici del marchio. Il design degli interni, caratterizzato da forti contrasti, è pensato per offrire un’esperienza di guida immersiva. Il cruscotto digitale, il grande schermo multimediale e il terzo display per il passeggero offrono una tecnologia di ultima generazione, mentre i materiali sostenibili sottolineano l’impegno verso la sostenibilità. Il bagagliaio, con una capacità di 515 litri (470 litri nella versione SQ5 Sportback), è ulteriormente ampliabile abbattendo i sedili posteriori, raggiungendo un volume di 1.415 litri (1.388 litri per la versione sportiva).

La novità più interessante della nuova Q5 Sportback è senza dubbio il sistema ibrido MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) da 48 volt, che contribuisce a un significativo miglioramento delle performance. Questo sistema consente manovre completamente elettriche, con un generatore in grado di sviluppare fino a 230 Nm di coppia e 18 kW di potenza, per una guida ancora più fluida e sostenibile. Al momento del lancio, la nuova Q5 Sportback sarà disponibile con motori benzina e diesel. Tra questi, troviamo un motore TFSI da 2,0 litri da 204 CV e un diesel 2.0 TDI da 204 CV, entrambi abbinati alla trazione quattro, e un motore benzina 3.0 V6 TFSI da 367 CV per la versione sportiva SQ5 Sportback.

Le vendite delle nuove Q5 Sportback e SQ5 Sportback saranno aperte a dicembre 2024, con il lancio ufficiale previsto per la prima metà del 2025. Si stima che la nuova versione possa essere venduta a partire da circa 60.030 euro, con un incremento rispetto alla generazione precedente.