Audi Q8 e-tron, il SUV elettrico andrà in pensione nel 2025: vendite deludenti

In seguito alla chiusura dello stabilimento di Bruxelles, la produzione dell’Audi Q8 e-tron sarebbe dovuta essere trasferita in Messico. Tuttavia, sembra che la casa automobilistica abbia deciso si interrompere la produzione di questo modello, concentrandosi su nuovi veicoli. Il motivo sarebbe legato alle vendite troppo basse del SUV elettrico.

Audi Q8 e-tron in pensione anticipata dal 2025: vendite al di sotto delle aspettative

Il restyling di Audi Q8 e-tron risale al 2022, dove per l’occasione aggiunse il “Q8” al nome. Le vendite però non sono andate come previsto, specialmente nel mercato cinese, uno dei principali della casa automobilistica dei quattro anelli. Di conseguenza, il SUV elettrico andrà in pensione prima di quanto preventivato.

L’addio è previsto a febbraio 2025, quando anche la fabbrica di Bruxelles, dove lavorano circa 3.000 dipendenti, chiuderà i battenti. La casa automobilistica ha tentato anche di vedere lo stabilimento ma, nonostante abbia ricevuto più di 25 offerte, le ha rifiutate tutte poiché ritenute insoddisfacenti.

In Germania il modello ha venduto circa 10.000 unità nell’ultimo anno, ma il marchio vuole concentrarsi sul suo successore, un veicolo che arriverà nel 2026 e sarà prodotto, con tutta probabilità, proprio in Messico. L’erede della Q8 e-tron poggerà sulla piattaforma PPE o SPP, ma al momento i dettagli sono ancora scarsi. Ricordiamo che l’Audi Q8 e-tron in Italia ha un prezzo di partenza di 82.100 euro. Sarà anche per questo che non ha ottenuto il successo tanto sperato?