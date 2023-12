Audi Q3 spiata in Scandinavia con rivestimento dei fari sdoppiati

I test invernali effettuati a nord della Scandinavia mostrano nuove immagini dell’Audi Q3, il crossover che il colosso tedesco sta preparando. Il veicolo come di consueto era interamente coperto da un rivestimento mimetico ad eccezione delle ruote che sembrano generiche. Ad ogni modo, le linee del design fanno capire che l’azienda sta allineando il modello agli altri veicoli più moderni della casa.

Nuove indiscrezioni sul crossover

Da quel che è stato possibile vedere, le modifiche più evidenti appaiono nella fascia anteriore, con una strana griglia che sembra provenire da una Polestar unita da una disposizione dei fari sdoppiati. Gli esperti hanno subito colto il dettaglio, tanto che si parla di fari potenzialmente molto speciali. Del resto, i clienti con gli ultimi SUV audi Q8 hanno la possibilità di personalizzare i fari grazie all’avanzata tecnologia LED HD Matrix. Anche se la Q3 rappresenta un modello decisamente più economico e va quindi collocato in una fascia diversa, è molto probabile che la casa automobilistica abbia deciso di rendere disponibile questa personalizzazione anche per questa vettura.

Anche il nuovo layout interno dovrebbe conferire all’auto una dimensione più ampia, risultando quindi più grande del suo predecessore. Per quanto riguarda lo stile, appare chiaro che quello della Q5 non influenzerà minimamente la Q3 in questione. Per quanto riguarda invece i motori, ampia gamma disponibile da parte di Audi per questa interessante Q3. Previsti anche quelli plug-in hybrid, ma nessuno di essi sarà invece dotato del cambio manuale.

Audi Q3, inizia il conto alla rovescia

Per il lancio di questa nuova vettura probabilmente dovremo attendere quasi un annetto. L’uscita è infatti prevista per la fine del 2024. Da tempo si parla di indiscrezioni in merito all’Audi Q3, ma naturalmente finché non sarà comunicato qualcosa di ufficiale, non ci rimane che ipotizzare in base a qualche scatto rubato sul web. Alcune info precise comunque non mancano. Secondo le voci di corridoio, saranno disponibili due PHEV, con la versione base che produrrà 201 cavalli e la variante di fascia media che fornirà fino a 268 CV.