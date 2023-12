Audi R8 non esce ancora di scena, l’addio è in programma in Giappone

Dopo il clamoroso e inaspettato flop, l’Audi R8 si prepara a un’altra tappa del suo addio. Pronta un’edizione finale esclusiva per il Giappone, per la quale saranno prodotte soltanto 8 unità. Si tratta di un saluto conclusivo preparato in grande stile, con una versione che promette stile e prestazioni di grande livello.

Il conto del cigno

Sarà nel Sol Levante il canto del cigno dell’Audi R8. Da Ingolstadt le hanno provate un po’ tutte, compresa la promessa di una versione riveduta e corretta per il 2025. La prima auto completamente elettrica dell casa tedesca però non ha dato i risultati sperati, e alla fine si è deciso di archiviare la faccenda con un tour d’addio che credevamo si fosse completato con il lancio della R8 GT RWD. E invece non è così. Benché la ABT XGT sembri a tutti gli effetti una versione dell’Audi R8 omologata per la strada, alla fine il colosso teutonico ha pensato bene di aprire i titoli di coda sulla vettura con un saluto finale degno del successo che probabilmente meritava, o che quanto meno credevano che meritasse gli sviluppatori.

Per questa versione nipponica abbiamo una colorazione in bianco Ibis opaco e il motore centrale dovrebbe offrire prestazioni migliori. La R8 Japan Final Edition, così si chiama la versione dell’addio pronta per il mercato nipponico, monta cerchi da 20 pollici con raggi in bronzo opaco lucidati che danno un effetto oro davvero di gran lusso. Le calotte degli specchietti sono in fibra di carbonio. Stesso materiale scelto anche per lo spoiler anteriore e le lame laterali. All’insegna della leggerezza, quindi con materiale in fibra di carbonio, anche l’alettone posteriore, il diffusore e le minigonne laterali.

Audi R8, l’edizione finale destinata al Giappone

Anche per gli interni non mancano le modifiche. Audi Japan ha infatti pensato bene di rivedere alcune cose, come ad esempio i sedili che ora sono rivestiti in pelle Nappa. Per la parte posteriore degli stessi invece è stato scelto l’Alcantara. A completare le modifiche c’è il rivestimento della soglia della porta che denota l’esclusività del modello. Come detto, si tratta di soli 8 esemplari disponibili, e quindi parliamo di un prodotto estremamente esclusivo e destinato ai collezionisti. Per coloro che se la porteranno a casa sarà offerta anche una targa commemorativa con su scritto VIN e il numero di serie.

Benché non ci sia nulla di davvero ufficiale sul ritiro dal mercato dell’Audi R8, tutto fa pensare ce comunque ormai anche l’azienda abbia gettato la spugna. Ad ogni buon conto, la Audi R8 Coupe Japan Final Edition è pronta per sbarcare nella terra del Sol Levante. E il prezzo? Naturalmente non per tutti. Costerà infatti ben 35.080.000 yen, il che equivale a circa 225 mila euro. Un canto del cigno particolarmente oneroso.