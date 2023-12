Audi Q6 E-Tron, il SUV elettrico pronto alla globalizzazione

Nel mercato cinese l’Audi Q6 è in vendita da più di un anno, ma ora l’azienda tedesca sta lavorando a una nuova versione riveduta e corretta per il mercato globale. Stiamo parlando naturalmente della Q6 E-Tron, un SUV completamente elettrico di cui sono disponibili sostanzialmente due varianti sotto forma di prototipi.

Il nuovo SUV elettrico

Per il mercato cinese l’Audi Q6 è dotata del tradizionale motore a combustione, ma per Europa e Stati Uniti il colosso teutonico vuole trasformare il suo SUV in una tecnologia completamente elettrica. Del resto, stiamo parlando di un mercato ormai in costante crescita, tanto che anche i prezzi dell’elettrico stanno scendendo sempre più. Di recente, il prototipo della vettura è stato avvistato per i test. Sappiamo che la sua tecnologia è supportata dalla piattaforma DPI sviluppata in collaborazione con Porsche. Quel che è singolare, però, è il fatto che in realtà i prototipi avvistati sono due. Uno è il modello ormai classico in versione elettrica, mentre l’altro è stato ribattezzato Q6 E-Tron Sportback, ed è una coupé con la linea del tetto spiovente.

I due prototipi in questione sono ormai pronti per la produzione, e sostanzialmente il 99% del loro design intravisto durante i test sarà poi quello definitivo. A tal proposito, non ci saranno stravolgimenti, poiché ormai il marchio E-Tron ha un suo stile ben definito che si è dimostrato vincente. E naturalmente, squadra che vince non si cambia. Audi ha quindi scelto di andare sul sicuro per quanto riguarda il design e sostanzialmente la vettura sembra una E-Tron Q4 più grande. Ciò però gli conferisce anche una maggiore proporzione delle dimensioni, anche se a dire il vero questa è una questione di gusti.

Audi Q6 E-Tron, le caratteristiche

Al momento parlare di dettagli ufficiali è un po’ troppo, soprattutto perché i due veicoli sono stati avvistati da lontano. Sappiamo comunque che gli interni avranno un display del conducente OLED da 11,9 pollici, un infotainment da 14,5 pollici e uno schermo da 10,9 pollici per il passeggero anteriore. Queste caratteristiche saranno condivise da entrambi i modelli, sia la versione base che la Sportback. Naturalmente, la prima cosa che salterà all’occhio appena entrati nella vettura, sarà lo spazio aggiuntivo offerto dai modelli Q6 rispetto al modello Q4. Per quanto riguarda le notizie rilasciate da Audi, entrambe le varianti avranno una configurazione a doppio motore e un pacco batteria da 100 kWh.

Il modello normale avrà una potenza stimata di 375 cavalli mentre quello più potente avrà 483 CV, con un aumento temporaneo a 510 CV. Ciò significa che la versione Sportback impiegherà circa 4 secondi e mezzo per arrivare a 100 km orari da ferma. La piattaforma elettrica esclusiva del modello consentirà allo stesso di avere sbalzi più corti e un passo più lungo rispetto alla Q5. Confermate le sospensioni pneumatiche adattive, l’hardware elettrico da 800 volt e la frenata rigenerativa. Per quanto riguarda la ricarica, la batteria ha una tecnologia che permette di arrivare dal 10 all’80% in circa mezz’ora, e ha una potenza di ricarica massima di 270 kW. Si infoltisce dunque la concorrenza per le auto elettriche dal prossimo anno, e questa Audi Q6 spera di essere degna protagonista della sfida.