Audi presenta la Q9: il SUV più grande della gamma punta su spazio e tecnologia

L’Audi Q9 porta per la prima volta il numero 9 nella gamma del marchio e si colloca sopra Q7 e Q8 con dimensioni da vero SUV full-size. Lungo 5,31 metri, largo 2,21 e alto 1,81, utilizza un passo di 3,14 metri e verrà costruito nello stabilimento di Bratislava, con ordini europei aperti dalla fine di luglio 2026 e prime consegne previste a novembre.

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Nuova Audi Q9: 5,31 metri di lunghezza e sette posti per sfidare BMW X7 e Mercedes GLS

La versione inizialmente proposta in Europa utilizza un V6 turbodiesel di 3 litri da 299 CV e 630 Nm, assistito dal sistema mild hybrid MHEV plus e da un compressore elettrico. La componente elettrica può fornire per brevi periodi altri 18 kW e 370 Nm, migliorando la risposta ai bassi regimi, mentre cambio Tiptronic a otto rapporti e trazione integrale quattro fanno parte della dotazione di serie.

La sospensione pneumatica adattiva permette di modificare l’altezza della carrozzeria nell’arco di 90 millimetri, mentre le ruote posteriori sterzano fino a cinque gradi per ridurre l’ingombro nelle manovre e aumentare la stabilità alle velocità più elevate. Queste soluzioni facilitano la gestione di un’automobile che supera abbondantemente i cinque metri e può montare cerchi da 23 pollici.

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L’abitacolo viene proposto con sette posti oppure, a richiesta, con sei sedili e due poltrone individuali regolabili elettricamente nella seconda fila. La configurazione standard offre tre attacchi Isofix nella fila centrale, mentre gli schienali posteriori possono essere ripiegati separatamente e i sedili anteriori Sports Seat plus aggiungono ventilazione e massaggio.

Le porte elettriche, utilizzate per la prima volta su un’Audi, raggiungono un’apertura di 90 gradi e impiegano sensori capaci di arrestarne il movimento quando rilevano automobili, ciclisti, pedoni oppure ostacoli. Il sistema comprende la chiusura assistita e può essere comandato anche attraverso l’applicazione myAudi.

Il tetto panoramico di oltre 1,5 metri quadrati è il più esteso mai installato dal costruttore e può ricevere cristalli a trasparenza variabile e un’illuminazione coordinata con quella dell’abitacolo. Nell’abitacolo, i rivestimenti in microfibra Dinamica o pelle Nappa si abbinano a inserti in legno naturale oppure fibra di carbonio, mentre la console permette di ricaricare senza cavi due smartphone e offre ai passeggeri posteriori prese USB-C fino a 100 watt.

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I gruppi ottici posteriori OLED impiegano 512 segmenti distribuiti su sei pannelli, mentre i fari Matrix LED con modulo micro-LED possono proiettare indicazioni sulla carreggiata. Durante la guida, la Q9 può frenare autonomamente in caso di pericolo e sorvegliare gli angoli ciechi, mentre la telecamera a 360 gradi facilita le manovre e le funzioni dedicate al rimorchio aiutano a gestire il traino. Se il conducente smette di reagire, un assistente di emergenza può inoltre portare il SUV verso il margine della carreggiata e arrestarlo in modo controllato.

I listini varieranno in base al Paese, ma i primi prezzi europei comunicati collocano già le versioni d’ingresso oltre i 100.000 euro.