Audi presenta la Q9: il SUV più grande della gamma punta su spazio e tecnologia

La nuova Audi Q9 misura 5,31 metri, offre fino a sette posti e arriva in Europa con un V6 diesel mild hybrid da 299 CV.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
29 Luglio 2026
Audi Q9 2026

L’Audi Q9 porta per la prima volta il numero 9 nella gamma del marchio e si colloca sopra Q7 e Q8 con dimensioni da vero SUV full-size. Lungo 5,31 metri, largo 2,21 e alto 1,81, utilizza un passo di 3,14 metri e verrà costruito nello stabilimento di Bratislava, con ordini europei aperti dalla fine di luglio 2026 e prime consegne previste a novembre.

Advertisement

Nuova Audi Q9: 5,31 metri di lunghezza e sette posti per sfidare BMW X7 e Mercedes GLS

Audi Q9 2026

La versione inizialmente proposta in Europa utilizza un V6 turbodiesel di 3 litri da 299 CV e 630 Nm, assistito dal sistema mild hybrid MHEV plus e da un compressore elettrico. La componente elettrica può fornire per brevi periodi altri 18 kW e 370 Nm, migliorando la risposta ai bassi regimi, mentre cambio Tiptronic a otto rapporti e trazione integrale quattro fanno parte della dotazione di serie.

La sospensione pneumatica adattiva permette di modificare l’altezza della carrozzeria nell’arco di 90 millimetri, mentre le ruote posteriori sterzano fino a cinque gradi per ridurre l’ingombro nelle manovre e aumentare la stabilità alle velocità più elevate. Queste soluzioni facilitano la gestione di un’automobile che supera abbondantemente i cinque metri e può montare cerchi da 23 pollici.

Advertisement
Audi Q9 2026

L’abitacolo viene proposto con sette posti oppure, a richiesta, con sei sedili e due poltrone individuali regolabili elettricamente nella seconda fila. La configurazione standard offre tre attacchi Isofix nella fila centrale, mentre gli schienali posteriori possono essere ripiegati separatamente e i sedili anteriori Sports Seat plus aggiungono ventilazione e massaggio.

Le porte elettriche, utilizzate per la prima volta su un’Audi, raggiungono un’apertura di 90 gradi e impiegano sensori capaci di arrestarne il movimento quando rilevano automobili, ciclisti, pedoni oppure ostacoli. Il sistema comprende la chiusura assistita e può essere comandato anche attraverso l’applicazione myAudi.

Audi Q9 2026

Il tetto panoramico di oltre 1,5 metri quadrati è il più esteso mai installato dal costruttore e può ricevere cristalli a trasparenza variabile e un’illuminazione coordinata con quella dell’abitacolo. Nell’abitacolo, i rivestimenti in microfibra Dinamica o pelle Nappa si abbinano a inserti in legno naturale oppure fibra di carbonio, mentre la console permette di ricaricare senza cavi due smartphone e offre ai passeggeri posteriori prese USB-C fino a 100 watt.

Advertisement
Audi Q9 2026

I gruppi ottici posteriori OLED impiegano 512 segmenti distribuiti su sei pannelli, mentre i fari Matrix LED con modulo micro-LED possono proiettare indicazioni sulla carreggiata. Durante la guida, la Q9 può frenare autonomamente in caso di pericolo e sorvegliare gli angoli ciechi, mentre la telecamera a 360 gradi facilita le manovre e le funzioni dedicate al rimorchio aiutano a gestire il traino. Se il conducente smette di reagire, un assistente di emergenza può inoltre portare il SUV verso il margine della carreggiata e arrestarlo in modo controllato.

I listini varieranno in base al Paese, ma i primi prezzi europei comunicati collocano già le versioni d’ingresso oltre i 100.000 euro.

LinkedInTelegramWhatsApp