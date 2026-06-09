Audi Q7 ed SQ7 2027: niente ibrido e niente compromessi

Audi, con la terza generazione di Q7 e SQ7 per il 2027, ha scelto senza esitare che si può osare. Motori V, nessun ibrido, e una dose di potenza che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata fuori luogo su un’auto da sette posti per famiglie numerose ed esigenti

Advertisement

Il Q7 standard monta un motore V6 biturbo da 2,9 litri che ora eroga 429 CV e 600 Nm, quasi cento cavalli in più rispetto al modello uscente, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. Numeri rispettabili per un SUV da oltre due tonnellate. È però l’SQ7 il vero argomento scioccante. Il V8 biturbo da 4,0 litri che equipaggia la nuova versione S non è più quello di prima: adesso condivide la stessa taratura della RS Q8, con 591 CV e 800 Nm di coppia, 91 cavalli e 300 Nm in più rispetto alla generazione precedente. Il risultato è uno 0-100 in 3,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h.

Il sistema quattro sull’SQ7 adotta ora un differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico con calibrazione a prevalenza posteriore. Le sospensioni pneumatiche sono di serie, con un’opzione sportiva che abbassa l’assetto di 30 mm e gestisce i 2.480 kg della vettura senza rinunciare al comfort. I cerchi di serie da 22 pollici lasciano spazio a due design opzionali da 23, mentre l’impianto frenante anteriore con dischi da 16,5 pollici e pinze fisse a sei pistoncini garantisce che tutta quella potenza abbia un degno contrappeso.

Advertisement

Gli interni di Q7 ed SQ7 sono stati reimpostati sulla falsariga della nuova Q9, che arriverà a breve come SUV di riferimento della gamma, con plastiche lucide finalmente abolite in favore di finiture opache, legno a poro aperto e pannelli porta imbottiti. La plancia è dominata da schermi, incluso un display dedicato al passeggero anteriore. L’impianto Bang & Olufsen con 22 altoparlanti da 1.360 watt integra attuatori nei sedili anteriori che trasmettono le vibrazioni sonore al corpo.

Sul fronte illuminazione, Audi conferma la propria leadership con fari a LED matrix di nuova generazione finalmente omologati per il mercato americano nella loro configurazione completa, fanali posteriori OLED personalizzabili e indicatori di direzione proiettati sulla superficie stradale dagli ausiliari anteriori e posteriori.

I prezzi non sono stati comunicati. La Q7 2027 arriverà nei concessionari entro la fine del 2026.