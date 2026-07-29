Dove arriverà la Neue Klasse? La roadmap elettrica di BMW

Neue Klasse non è stato e non sarà uno slogan. In queste due parole, lo sappiamo ormai da molto tempo, si concentra un vero e proprio piano industriale che BMW sta eseguendo con precisione, modello dopo modello, piattaforma dopo piattaforma.

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Tutto è partito dalla iX3, presentata alla fine dell’estate scorsa. Poi è arrivata la nuova i3, poi la X5 aggiornata, poi la Serie 7. Siamo davanti a una roadmap costruita anni prima, con due binari paralleli che corrono verso lo stesso traguardo.

Il primo binario è quello della piattaforma. Qui Neue Klasse significa qualcosa di molto specifico: l’architettura NCAR New Cluster Architecture, su cui poggiano solo iX3 e i3. Celle cilindriche di nuova generazione, motori elettrici ridisegnati, elettronica di bordo pensata per il futuro.

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Il secondo binario è quello dell’estetica. E qui il perimetro si allarga. Serie 7 e X5 rientrano nella famiglia Neue Klasse per il design, la griglia a doppio rene reinterpretata, i nuovi gruppi ottici, gli interni rivisti ma continuano a viaggiare sull’architettura CLAR, la piattaforma multi-energia già nota. Una piattaforma che, nel caso della X5, dovrà ospitare persino una variante a idrogeno.

È infatti un doppio binario: la coesistenza tra NCAR e CLAR non è una contraddizione, è la risposta di Monaco a un mercato che non ha ancora deciso quanto vuole essere elettrico.

Guardando alla roadmap dei prossimi anni, il quadro si fa più nitido. La iX4 arriverà nel 2027, derivata direttamente dalla iX3, stessa piattaforma NCAR, stesso linguaggio stilistico, solo elettrica. Stesso schema per la futura i4, sviluppata a partire dalla i3. E la i3 stessa si prepara a una versione Touring, per chi vuole la rivoluzione ma con il bagagliaio.

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Sul fronte più lontano, BMW lavora alla i1, una Serie 1 completamente elettrica. Nel frattempo, X1, X2 e Serie 5 riceveranno un restyling che terrà le piattaforme attuali ma aggiornerà il vestito con il nuovo linguaggio di design.