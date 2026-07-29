Mitsubishi vuole risorgere: e se la chiave fosse proprio la Lancer Evo?

La nuova Mitsubishi Lancer Evo non esiste, ma il marchio giapponese ammette di stare valutando un progetto che potrebbe riportarla in vita, e nel frattempo il web si riempie di render che fanno il lavoro che gli ingegneri di Mitsubishi non hanno ancora fatto.

Advertisement

L’ultimo è firmato Simolude. Una berlina tre volumi con passaruota pronunciati, frontale aggressivo e uno spoiler posteriore che non lascia dubbi sulle intenzioni. Rispetto ad altri esercizi stilistici visti in precedenza, questa versione è più organica, più vicina a qualcosa che potrebbe davvero entrare in produzione. Le linee sono convenzionalmente sportive, non da concept estremo, ed è proprio questo a renderla credibile.

Il problema, come sempre, è la realtà industriale. Mitsubishi non è Toyota, non ha le risorse per sostenere un programma motorsport o un’auto sportiva dedicata in un mercato europeo che ormai chiede ibridi o plug-in come condizione di accesso. Se una nuova Evo dovesse arrivare da queste parti, sarebbe probabilmente un’ibrida convenzionale o una PHEV capace di toccare i 400 CV, la soglia delle Audi RS3, per intendersi.

Advertisement

Esiste però uno scenario alternativo, meno esaltante: che la Lancer Evo torni come nome su una vettura elettrica, seguendo la stessa logica della Mitsubishi Eclipse Cross, un’icona ridotta a etichetta di marketing. Sarebbe una mossa comprensibile dal punto di vista commerciale, difficile da digerire per chi ha ancora in testa il rombo del quattro cilindri turbo dell’era WRC.

Al netto delle speculazioni, il render di Simolude dice qualcosa di vero su Mitsubishi e sulla sua situazione attuale. Un marchio che ha perso rilevanza in gran parte del mondo non si rilancia con una berlina anonima. Si rilancia con i nomi che lo hanno reso grande e la Lancer Evo è uno di quelli. La Mitsubishi Montero, fuoristrada leggendario il cui ritorno è ormai confermato, è un altro.