Audi, BMW e Mercedes sempre più in difficoltà nel mercato più importante del mondo

La posizione dei marchi premium tedeschi in Cina continua a indebolirsi. Nonostante aggiustamenti strategici e tentativi di rilancio, Audi, BMW e Mercedes stanno ancora registrando un calo delle vendite nel mercato automobilistico più importante del mondo, un segnale che li costringe a rivedere nuovamente i propri piani.

Advertisement

Negli ultimi mesi il mercato cinese, per anni motore della crescita globale, ha mostrato un rallentamento molto evidente. Una dinamica che coinvolge l’intero settore, ma che colpisce in modo particolare il segmento premium, dove la concorrenza è sempre più intensa e i margini si stanno riducendo. In questo contesto, i tre grandi marchi tedeschi stanno affrontando una fase delicata.

Advertisement

I dati del 2025 dimostrano che le immatricolazioni dei costruttori premium europei sono scese, con Audi che limita i danni segnando un calo del 5%, mentre BMW e Mercedes registrano flessioni più marcate, rispettivamente del 12,5 e del 19%. Complessivamente, i tre marchi hanno consegnato circa 260.000 vetture in Cina, un risultato inferiore alle aspettative in un mercato che per anni ha rappresentato una fonte fondamentale di profitti.

Audi però ha scelto una strada diversa rispetto alle rivali. Già lo scorso anno ha modificato la propria strategia lanciando in Cina il marchio “AUDI”, privo dei quattro anelli, sviluppato in collaborazione con SAIC. Questa divisione dedicata al mercato locale ha introdotto la berlina elettrica E5 Sportback, accolta positivamente al debutto, e si prepara ad ampliare la gamma con un nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni.

BMW e Mercedes, invece, stanno puntando soprattutto sulla leva dei prezzi per sostenere la domanda. BMW ha ridotto i listini di circa trenta modelli, con sconti che in alcuni casi superano il 10 per cento e ribassi anche superiori a 300.000 yuan. Mercedes ha seguito una strategia simile, intervenendo sui prezzi di modelli chiave come Classe C e GLC. Resta però da capire se questo riposizionamento sarà sufficiente per invertire la tendenza in un mercato sempre più competitivo e dominato da nuovi protagonisti locali. Audi potrebbe aver intrapreso la strada giusta, ma forse è ancora troppo presto per tirare le somme.