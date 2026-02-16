Porsche Cayenne rosa in fibra di carbonio: il kit che nessuno ha chiesto

Immaginate la scena, un Porsche Cayenne bianco che si avvicina, punteggiato da inserti in fibra di carbonio rosa. Non un wrap applicato in fretta, ma un vero kit in fibra di carbonio preimpregnata rosa, sviluppato da LARTE Design per chi vuole essere guardato e commentato. A quanto pare, passare inosservati non è più un’opzione accettabile.

Il tuner ha presentato un pacchetto completo destinato alla produzione di serie, già ordinabile per i proprietari di Cayenne in Europa. Si tratta dell’evoluzione del progetto virale della 911 rosa dello stesso marchio, che aveva già fatto parlare di sé giocando con un colore decisamente insolito nel mondo del tuning premium. Ora LARTE porta tutto su un SUV più grande, promettendo un “effetto ancora più spettacolare” per le strade di tutti i giorni.

Dietro il fattore shock c’è un progetto di carrozzeria completo. Il kit “LARTE Edition” comprende undici elementi esterni: cofano, splitter anteriore, griglie del radiatore, coperture delle prese d’aria, componenti del paraurti, diffusore posteriore, spoiler sul tetto, spoiler posteriore, finiture per le luci dei freni e per il sistema di scarico. Tutti realizzati in fibra di carbonio preimpregnata rosa, con il colore integrato direttamente nel processo strutturale. Il motivo in carbonio rimane visibile sotto la tonalità rosa, creando una finitura che richiama le hypercar.

Dal punto di vista tecnico, LARTE sottolinea che i componenti sono prodotti al 100% in fibra preimpregnata, negli stessi stabilimenti che forniscono Koenigsegg, Bugatti e Porsche. Tecnologia da hypercar, insomma, applicata a un progetto il cui scopo principale è garantire che nessuno, ma proprio nessuno, possa ignorarvi al semaforo.

Il tuner rivendica il primato di “primo kit di styling di serie al mondo per Cayenne in fibra rosa”, un traguardo che probabilmente nessun altro costruttore aveva nel mirino.

Tutti i componenti rispettano la geometria originale e mantengono attivi sensori e sistemi di assistenza alla guida. La Cayenne conserva quindi la sua “praticità”, pur sfoggiando una silhouette che sembra uscita da un delirio cromatico. Nessuna informazione sul prezzo, ma considerando la tecnologia e la specificità del progetto, è chiaro che si rivolge a una clientela per cui la discrezione è sopravvalutata.