Dacia, il dominio italiano: GPL, tanta praticità e prezzi onesti

Nel panorama automobilistico italiano, Dacia si conferma protagonista anche nel primo semestre del 2025, conquistando per la quinta volta consecutiva il primato nelle vendite al canale privato.

Con 49.749 immatricolazioni, il marchio del Gruppo Renault registra una crescita del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, distinguendosi in un mercato complessivamente in flessione del 10%. La quota di mercato retail raggiunge un solido 11,2%, a conferma della coerenza e dell’efficacia della strategia commerciale di Dacia, da sempre focalizzata su praticità, affidabilità e convenienza. Imperativi, quelli del brand interno a Renault, che hanno lentamente costruito l’immagine (e la realtà) di un marchio quasi senza competitor in ogni segmento.

L’approccio essenziale del brand, che predilige vetture concrete, accessibili e perfettamente in linea con le esigenze quotidiane della maggior parte degli automobilisti, si dimostra vincente anche in un contesto economico complesso. Uno dei pilastri della crescita del marchio è il successo delle alimentazioni GPL, dove Dacia si impone con una quota dominante del 54,5% sul mercato italiano. Questo traguardo è frutto di una gamma consolidata, apprezzata per efficienza nei consumi, manutenzione ridotta e costi contenuti.

Tra i modelli di punta, la Sandero si conferma come la vettura straniera più venduta in Italia, con 26.150 unità immatricolate. Seguono la Duster, con 18.800 esemplari, e la Jogger, che primeggia nel segmento delle station wagon e monovolume di segmento C. Con due modelli tra i primi tre del mercato, Dacia rafforza la sua posizione tra le preferenze degli automobilisti italiani. Anche la Spring, city car completamente elettrica, ha fatto registrare performance significative, imponendosi come il modello più venduto nel segmento A elettrico, contribuendo alla diffusione della mobilità sostenibile, al contempo accessibile.

Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia, ha commentato: “Crescere in un mercato in contrazione è la dimostrazione che la nostra gamma risponde in pieno ai desideri degli italiani: auto essenziali, robuste, con motori efficienti e uno stile sobrio ma riconoscibile”.