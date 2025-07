Alpine A290 Rallye, tutto pronto per la nuova era elettrica nello sterrato

Alpine, marchio riconosciuto e apprezzato del motorsport europeo, continua a celebrare la propria eredità sportiva con una nuova e audace incarnazione, l’A290 Rallye, versione da competizione dell’omonima compatta elettrica. Il brand francese, famoso per i suoi successi nei rally degli ultimi decenni, ha annunciato l’arrivo di questa variante ad alte prestazioni proprio alla vigilia del Rallye Rouergue Rodez Aveyron Occitanie, riportando lo spirito agonistico su strada.

Basata sulla berlina elettrica A290 (derivata dalla nuova Renault 5), la nuova Rallye è stata messa a punto direttamente negli stabilimenti della Manufacture Alpine Dieppe ‘Jean Rédélé’, con il supporto degli ingegneri di Viry-Chatillon. Il propulsore rimane fedele alla configurazione stradale, con un motore elettrico da 220 cavalli montato anteriormente e dotato di differenziale autobloccante ZF, pensato per migliorare la trazione nelle condizioni più impegnative.

Il comparto frenante è stato potenziato con l’adozione di un nuovo impianto frenante sportivo, assistito da un modulo ABS dedicato firmato Alpine Racing, mentre il freno a mano idraulico permette manovre decisamente spettacolari nei tornanti tipici delle prove speciali. Completano l’assetto da rally una sospensione ALP Racing su misura, cerchi EVO Corse da 18 pollici e pneumatici Michelin Pilot Sport A. Tutto il pacchetto necessario per le competizioni di categoria.

Il tutto è inserito in una scocca rinforzata con roll-bar omologato FIA e componenti di sicurezza Sabelt, confermando l’indole da auto da corsa. Curioso il dettaglio del sistema sonoro esterno, pensato per rendere l’auto udibile al pubblico durante le competizioni, in sincronia con la velocità e l’accelerazione.

Alpine ha annunciato che i clienti potranno acquistare la A290 Rallye già da ora, con un prezzo di circa 60.000 euro (iva esclusa, ma con allestimento e montaggio completo da corsa). Un investimento importante ma giustificato dalla preparazione “factory-made” per le competizioni. Inoltre, il marchio prevede di lanciare un monomarca rally entro fine 2025, con l’obiettivo di vedere queste compatte correre su circuiti di tutto il mondo.