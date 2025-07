Toyota è da sempre considerata uno dei più grandi colossi dell’industria automobilistica. Tuttavia, anche un gigante come Toyota non può restare indifferente ai cambiamenti che stanno travolgendo il settore. L’incertezza legata all’elettrificazione colpisce l’intera industria, e persino il costruttore giapponese ne subisce le conseguenze, seppur in misura diversa rispetto ad altri brand.

Quindi, l’ipotesi che uno dei modelli più iconici possa uscire di scena rappresenterebbe un segnale tutt’altro che incoraggiante. Parliamo della Corolla, la cui nuova generazione sarebbe attesa nel 2026. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emersi rumors secondo cui Toyota starebbe valutando di non portarla sul mercato. Un addio clamoroso, soprattutto considerando che in Europa il modello continua a registrare buoni risultati.

Toyota potrebbe dire addio alla Corolla

Nel 2023, le vendite del modello in Europa hanno raggiunto le 163.393 unità, un risultato che include tutte e tre le versioni disponibili. Tuttavia, la variante berlina è già uscita di scena nel Vecchio Continente, e non è escluso che anche la Touring Sports possa seguire lo stesso destino.

Le station wagon, così come altre carrozzerie familiari, sono sempre meno popolari, schiacciate dall’ascesa dei SUV. Se i piani di Toyota per l’Europa non dovessero concretizzarsi, l’unica versione destinata a rimanere sarebbe probabilmente la cinque porte. Nello scenario peggiore, la Corolla sparirebbe del tutto, una scelta che permetterebbe al marchio di ridurre i costi, ma che confermerebbe le difficoltà che il settore sta attraversando.

Dietro questa possibile decisione c’è una parte della dirigenza contraria a investire ingenti somme nello sviluppo di un modello completamente nuovo, proprio mentre il mercato si orienta verso l’elettrificazione. Toyota punta sulla tecnologia ibrida plug-in per contenere le emissioni, ma è essenziale che tali soluzioni vengano applicate ai modelli più redditizi.

Nonostante ciò, l’addio della Corolla potrebbe non portare gravi conseguenze a Toyota. La C-HR, infatti, si sta rivelando un’alternativa molto apprezzata dai consumatori, considerando che nel 2024 ha registrato 131.622 unità vendute, avvicinandosi notevolmente ai numeri della Corolla. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.