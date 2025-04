Audi A6 berlina, svelate le prime immagini a pochi giorni dal debutto

Audi ha lanciato lo scorso mese di marzo la A6 Avant, versione station wagon del modello. Ora sta per arrivare il momento della berlina. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 15 aprile ma, nel frattempo, la casa automobilistica tedesca ha pubblicato un’immagine che anticipa i primi dettagli del posteriore.

Audi A6 berlina: ecco la prima foto del modello

Le immagini mostrano la nuova A6 equipaggiata con l’ultima generazione di fanali OLED di Audi. In linea con le tendenze del 2025, anche questa berlina adotta una barra luminosa LED che attraversa l’intero posteriore, simile alla versione station wagon Avant.

La motorizzazione della berlina rispecchierà quella dell’Avant: la versione base monterà un 2.0 turbo benzina da 201 CV, mentre sarà disponibile anche un più potente V6 3.0 capace di erogare 362 CV. Per quanto riguarda le versioni diesel, è previsto un 2.0 TDI da 201 CV. La versione sportiva RS6 resterà esclusiva della Avant, probabilmente con un possente V8, sebbene sia probabile l’introduzione di qualche forma di elettrificazione per rispettare le normative sulle emissioni.

La Avant è stata allungata di 5,8 cm arrivando a 4,99 metri, mantenendo però passo e larghezza simili al modello precedente. Audi dichiara che la station wagon è il suo modello più aerodinamico di sempre tra quelli a combustione, con un coefficiente di resistenza di 0,25. È lecito aspettarsi che anche la berlina vanti un’ottima aerodinamica, così come un aumento delle dimensioni.

Mentre la wagon è già ordinabile in Europa con consegne previste da fine maggio, la berlina dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2025. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale della prossima settimana per scoprire maggiori dettagli sul modello.