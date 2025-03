Dimenticate la vecchia Audi TT: il suo ritorno potrebbe essere molto diverso

Se pensavate che l’Audi TT fosse ormai finita nel dimenticatoio dovrete ricredervi. Pare che la casa dei Quattro Anelli stia seriamente considerando un ritorno della sportiva compatta più iconica del brand. E visto che non si sa ancora nulla di ufficiale, ecco che arrivano i rendering di Kolesa.ru per darci un’idea di come potrebbe essere questa rinascita.

La storia dell’Audi TT parte da molto lontano, esattamente dal 1995, quando fece la sua comparsa come concept al Salone di Francoforte. Il debutto su strada arrivò poi nel 1998, dando il via a tre generazioni rimaste sorprendentemente simili tra loro.

L’ultima versione, lanciata nel 2014, è sopravvissuta fino al 2023, quando Audi ha deciso di mandarla in pensione. Ma il vuoto lasciato è troppo grande per essere ignorato. Audi ha bisogno di un’auto sportiva affascinante (anche perché l’R8 ha fatto la stessa fine l’anno scorso), e la TT potrebbe essere il modello perfetto per riaccendere la passione tra gli appassionati.

Se il ritorno della TT si concretizzasse, probabilmente adotterebbe lo stile attuale del brand, con un look più aggressivo e futuristico. Dai render emergono alcune chicche stilistiche interessanti. Un frontale più imponente, con una griglia oversize e fari ultrasottili con tecnologia a LED pixelata, dettagli presi dalle nuove A5 e A6, come specchietti e maniglie ridisegnate, un posteriore con fanali uniti da una striscia LED, un elemento che ormai è un must per le Audi moderne e cerchi a sei razze, un omaggio ai modelli storici.

Sotto il cofano? Qui iniziano i misteri. Audi non ha ancora rilasciato dettagli, ma le ipotesi più gettonate parlano di un’alimentazione full electric o almeno ibrida. Difficile immaginare un ritorno ai gloriosi 2.0 TFSI e 2.5 TFSI che nell’ultima generazione spingevano fino a 400 CV nella TT RS.

Per ora mistero totale anche sul possibile lancio. Audi ha problemi ben più grandi da risolvere, tra calo delle vendite e profitti in sofferenza, quindi il progetto TT potrebbe slittare nel tempo. Ma se l’iconica coupé dovesse davvero tornare, gli appassionati saranno lì ad accoglierla a braccia aperte.