Audi A6 Avant: svelati prezzi e specifiche della station wagon con motori benzina e diesel

Le station wagon sono sempre più rare nel mercato automobilistico, ma Audi continua a preservare questo segmento lanciando la nuova A6 Avant. In un mercato sempre più tendente verso crossover e SUV, questo lancio rappresenta una scelta coraggiosa per il marchio tedesco. Il design della nuova Audi A6 Avant si avvicina molto a quello della A5, con linee estetiche molto simili. La nuova generazione di A6 debutta inizialmente solo in versione station wagon, mentre la versione berlina sarà presentata il mese prossimo.

Audi A6 Avant: ecco specifiche e prezzi della station wagon

A differenza della A6 Avant E-Tron completamente elettrica, la nuova A6 Avant non ha i fari sdoppiati. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25, l’A6 Avant è la station wagon del marchio dei quattro anelli con motore a combustione più aerodinamica mai prodotta, anche se la versione elettrica E-Tron risulta ancora più efficiente con un Cx di soli 0,24. In Europa il modello base monterà cerchi da 18 pollici, con opzioni fino a 21 pollici per le versioni più lussuose, disponibili anche con un particolare design tricolore.

Rispetto alla generazione precedente, la nuova A6 Avant è stata allungata di 5,8 centimetri, raggiungendo una lunghezza totale di 4,99 metri. Il passo misura 2,93 metri, praticamente identico al predecessore. La larghezza, escludendo gli specchietti laterali, è poco meno di 1,88 metri, invariata rispetto alla precedente generazione.

Anche gli interni sono molto simili a quelli dell’A5 Avant, con lo stesso schermo opzionale da 10,9 pollici per il passeggero, il sistema infotainment da 14,5 pollici e il display digitale, dedicato al conducente, da 11,9 pollici. Tuttavia, ci sono importanti differenze non visibili, come l’isolamento acustico migliorato del 30% rispetto alla vecchia A6, ma senza aumento di peso. Gli ingegneri hanno lavorato per sigillare meglio finestrini e portiere, con la possibilità di aggiungere vetri acustici opzionali anche per le portiere posteriori.

La nuova A6 Avant presenta supporti per motore e trasmissione riprogettati per ridurre rumore e vibrazioni. Audi ha anche modificato i denti degli ingranaggi del cambio automatico a doppia frizione S Tronic per renderlo più silenzioso. Inoltre, i modelli equipaggiati con cerchi da 19 pollici o superiori sono dotati di speciali anelli in schiuma all’interno degli pneumatici, una tecnologia che riduce efficacemente le vibrazioni e minimizza la rumorosità durante la marcia.

A seconda della versione, l’A6 Avant offre un vano bagagli con capacità fino a 500 litri, completo di un sistema di binari per migliorare la flessibilità di carico. Abbattendo il divano posteriore, che è suddiviso nella pratica configurazione 40:20:40, il volume di carico si espande raggiungendo i 1.530 litri. Anche il modello base è dotato di serie di portellone elettrico, che presenta una funzionalità che proietta una luce sul terreno sotto il paraurti posteriore per indicare esattamente dove effettuare il movimento del piede per aprire o chiudere automaticamente il bagagliaio. Un’altra caratteristica interessante è l’ampio tetto panoramico che può passare da trasparente a opaco premendo un pulsante. Questo è suddiviso in nove segmenti che possono creare diversi motivi, alternandosi tra trasparente e opaco.

La versione base dell’Audi A6 Avant 2025 in Europa è equipaggiata con un motore benzina da 2,0 litri che eroga 201 CV e 339 Nm di coppia e offre la trazione anteriore. È disponibile anche un diesel 2.0 TDI con tecnologia mild-hybrid che produce gli stessi 201 CV ma offre più coppia, arrivando a 400 Nm. A differenza della versione con motore benzina, il motore diesel può essere abbinato sia alla trazione anteriore che alla trazione integrale.

La top di gamma monta un motore V6 da 3,0 litri con tecnologia a 48V che sviluppa 362 CV e 550 Nm di coppia. Con questo motore, la nuova A6 Avant accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Per quanto riguarda le versioni base, le prestazioni sono meno brillanti. Il modello a benzina accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, mentre il diesel impiega 7,9 secondi, o 7 secondi netti con la trazione integrale. La velocità massima per queste configurazioni si aggira intorno ai 240 km/h.

La nuova A6 Avant offre una serie di tecnologie avanzate disponibili come optional. Tra queste spiccano le sospensioni pneumatiche adattive e il sistema brake-by-wire. Per la versione con motore V6, è disponibile opzionalmente il differenziale Quattro Sport, in grado di distribuire in modo variabile tutta la coppia motrice tra le ruote posteriori, migliorando la tenuta di strada in curva. Infine, la vecchia piattaforma MLB Evo è stata sostituita dalla nuova Premium Platform Combustion (PPC), la stessa architettura utilizzata anche per la sorella minore A5.

Audi aprirà gli ordini in Europa questo mese. In Germania, i prezzi partono da 58.000€ per la versione con motore a benzina entry-level, mentre la versione diesel parte da 61.700€.