ABT trasforma la Audi RS 3 in un autentico mostro da 510 CV

Gli amanti della RS 3 non conoscono confini geografici con una delle icone sportive tedesche apprezzata da una parte all’altra del globo, e l’ultimo restyling di Audi ha solo aumentato la schiera di fan pronti a mettere le mani su questa vettura furiosa.

Ma per chi non si accontenta mai e vuole ancora più potenza, esiste un nome sacro nel mondo del tuning. Parliamo di ABT. Non è ancora iconica come le bestiali RS6-R o RSQ8-R, ma la nuova generazione della RS3-R, potrebbe presto diventare una leggenda.

Partiamo dai numeri. L’Audi RS 3 di serie è già una scheggia, con il suo motore cinque cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm, abbinato alla trazione integrale quattro che la incolla all’asfalto. Ma per i maghi di ABT, questo non bastava. Potenza portata a 510 CV e 600 Nm di coppia grazie a un kit di potenziamento e un intercooler riprogettato, uno 0-100 km/h in appena 3,3 secondi per una velocità massima oltre i 300 km/h, perché nessuno vuole restare dietro a una supercar.

Se la RS 3 standard è un missile, la RS3-R di ABT è un proiettile balistico. Anche l’occhio vuole la sua parte, e ABT lo sa bene. La nuova RS 3 restyling è già più minacciosa della versione precedente, ma il tuner tedesco ha aggiunto dettagli che la rendono ancora più brutale. Si notano, quindi, lo spoiler anteriore e flics aerodinamici per dominare l’aria, le nuove calotte degli specchietti e un estrattore posteriore ancora più aggressivo.

Sotto la carrozzeria di quest’Audi, ABT ha lavorato sull’assetto per migliorare la dinamica. Arrivano così molle sportive e barre antirollio per una stabilità perfetta e cerchi forgiati da 20 pollici con pneumatici 245/30 per ridurre il peso e migliorare la risposta.

All’interno, la RS3-R continua a distinguersi con dettagli esclusivi: sedili in pelle personalizzati con logo RS3-R, soglie battitacco numerate, tasto di avviamento ABT, illuminazione d’ingresso dedicata e tappetini esclusivi. Un mix di sportività, lusso e artigianalità tedesca. Tutto, ovviamente, a un prezzo notevole. La RS 3 Sportback è in vendita a 66.000 euro, la berlina a 68.000 euro. Il kit ABT costa ben 45.400 euro, per un totale di oltre 110.000 euro per mettere le mani su questa compatta da corsa su strada.