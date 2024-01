Auto elettriche Tesla non si ricaricano per il troppo freddo

Non è un mistero che auto elettriche e temperature troppo basse non vadano d’accordo, ma forse nessuno si aspettava che anche le stazioni di ricarica di Tesla andassero completamente nel panico. È quanto successo a Oak Brook, Illinois, dove appunto situato un Tesla Supercharger.

Stazioni nel panico

L’evento sta avendo un forte risalto negli States grazie al servizio giornalistico mandato in tv da Fox 32 Chicago. Questo sobborgo di Chicago infatti sta registrando temperature basse da record, evento che non si verificava da secoli. Il risultati è che i proprietari di auto elettriche sono stati costretti a trainare e spingere a braccio le proprie vetture, rimaste completamente scariche. In seguito al servizio televisivo, altri proprietari di veicoli Tesla hanno raccontato la propria esperienza trasformando la situazione in un evento ancora più grande. A complicare le cose, probabilmente, anche l’inefficienza delle stesse stazioni di ricarica.

Alcuni proprietari di Tesla nell’area metropolitana di Chicago hanno infatti riferito che tre dei 13 Supercharger erano chiusi, probabilmente a causa del clima gelido, principalmente a Oak Brook, Rosemont e Country Club Hills. Anche in questo caso però siamo di fronte a un problema tutt’altro che insolito. Il freddo estremo può congelare cavi di ricarica, connettori e altri componenti critici di queste stazioni di ricarica. Insomma, tutta una serie di problematiche che possono anche creare guasti e malfunzionamenti al veicolo stesso che, come abbiamo visto nel caso di Oak Brook, può arrestarsi completamente.

Auto elettriche, ci mancava anche questa?

Benché il caso sia accaduto negli States, il problema del forte freddo interessa le auto elettriche in tutto il mondo, e certamente non solo le stazioni di ricarica Tesla. E considerando che non tutti vedono di buon occhio la rivoluzione di questo tipo di vetture, c’è chi teme (o pregusta) un ulteriore flop delle auto elettriche. In questo caso però ci sentiamo di spezzare una lancia a loro favore, poiché in realtà anche le auto con motore a combustione non sono esenti da problematiche quando le temperature si abbassano troppo. anche le auto a benzina infatti risentono del clima freddo. L’efficienza cambia anche a seconda della chimica della batteria. Insomma, un problema condiviso da tutte le vetture quando devono affrontare viaggi in luoghi gelidi.

Ma perché le auto elettriche arrivano scariche alla stazione? Naturalmente, come abbiamo visto poco sopra, tutto dipende dalla chimica delle batterie. Se la batteria non è in grado di effettuare il precondizionamento, un processo che riscalda la batteria fino a una temperatura ottimale rendendo la ricarica più efficace, prima di arrivare a un caricabatterie rapido CC, la velocità di ricarica complessiva sarà notevolmente più lenta. Inoltre, con il freddo estremo si riduce anche l’autonomia, ed ecco quindi che arrivare alla stazione di ricarica con la carica ridotta al minimo diventa un evento altamente probabile.