Ram non riesce a costruire motori Hemi abbastanza velocemente per soddisfare la domanda

Lo scorso anno il motore Hemi V8 da 5,7 litri ha fatto il suo ritorno nel pickup Ram 1500. Il ritorno del propulsore in precedenza accantonato sotto la gestione di Carlos Tavares è stato fortemente voluto dal nuovo CEO del brand Tim Kuniskis e i risultati sembrano premiare questa scelta. Infatti nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Detroit, il CEO Tim Kuniskis che giusto oggi festeggia un anno dal suo ritorno alla guida del marchio ha confermato che la richiesta per il motore è talmente alta che la casa americana di Stellantis non riesce a soddisfare la domanda.

Il ritorno dell’Hemi è stato un successo clamoroso per Ram

Secondo Kuniskis, Hemi è ormai un marchio a sé stante, e i dati confermano questa affermazione: le vendite di Hemi superano di gran lunga quelle del motore Hurricane biturbo a sei cilindri da 3,0 litri. La popolarità del V8 è alimentata sia dalla domanda repressa sia dal recente ritorno del motore, segno che gli acquirenti Ram cercano principalmente la potenza. Tuttavia, l’azienda fatica a produrre motori V8 da 5,7 litri abbastanza rapidamente per soddisfare questa domanda, creando un problema significativo, soprattutto considerando che l’Hemi è offerto come optional da 1.200 dollari rispetto al sei cilindri.

Kuniskis ha dichiarato che, idealmente, vorrebbe avere disponibili 100.000 motori in più, ma resta comunque ottimista sul miglioramento della situazione nel tempo. Al momento, le limitazioni di produzione influiscono sulla scelta dei consumatori, che nei concessionari troveranno principalmente due allestimenti Hemi di grande volume: la Big Horn e la Laramie.

Insomma almeno per Ram pare proprio che Stellantis abbia intrapreso la direzione giusta. Tra l’altro sempre nel corso della stessa conferenza stampa Kuniskis ha pure ammesso l’imminente ritorno del nome Dakota nella gamma nordamericana del marchio per un nuovo pickup medio in arrivo nei prossimi anni.

“Non abbiamo un pickup da 40.000 dollari con un allestimento di volume. L’unico modo per tornare al prezzo di 40.000 dollari è riportare sul mercato un pickup di medie dimensioni. E avete sentito tutti l’annuncio di Antonio Filosa, CEO di Stellantis. Ha detto che investiremo 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Una delle cose in cui stiamo investendo è lanciare un modello di questo tipo. Si chiamerà Dakota? Immagino che la risposta sia questa… ok, ecco, sì, si chiamerà Dakota. È ovvio, perché non chiamarlo Dakota.” Con questo, le speculazioni si sono concluse. Il modello Dakota, assente dal 2011, torna ufficialmente sul mercato nordamericano.

Ram ha confermato che il Dakota di medie dimensioni entrerà in produzione nel 2027 e arriverà come pick-up nel 2028, con l’obiettivo di offrire un’esperienza Ram autentica a un prezzo più accessibile. La domanda di pick-up di medie dimensioni è in crescita e Ram intende sfruttarla. Il Dakota sarà costruito su una piattaforma body-on-frame, simile al Ram 1500, con un design esclusivo per garantire traino, capacità di carico e praticità quotidiana. Pur non condividendo il telaio con la Jeep Gladiator, punterà a soddisfare le esigenze dei clienti Ram senza concentrarsi su prestazioni fuoristrada estreme.