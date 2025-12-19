Stellantis al lavoro su una nuova versione del motore Puretech 1.2: sarà disponibile dal 2026

Stellantis sta già lavorando a una nuova generazione del motore 1.2 PureTech a 3 cilindri, il propulsore a benzina che negli ultimi anni ha suscitato qualche preoccupazione tra gli automobilisti. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Francia, la nuova versione dovrebbe arrivare nelle gamme del gruppo già nel 2026, aggiornata per rispettare standard sulle emissioni più severi e garantire prestazioni più affidabili.

Dal 2026 una nuova generazione del motore Puretech per le auto di Stellantis

Il 1.2 PureTech era stato pensato per offrire efficienza e consumi ridotti, diventando il cuore di numerosi modelli di Citroën, Peugeot, Opel e DS Automobiles. Tuttavia, la cinghia di distribuzione a bagno d’olio ha mostrato alcune criticità, creando problemi tecnici che hanno inciso sull’affidabilità percepita dei veicoli e sull’immagine dei marchi.

Per ristabilire la fiducia dei clienti, Stellantis ha preso misure concrete: la garanzia dei motori a benzina è stata estesa fino a 10 anni o 180.000 km, mentre interventi tecnici mirati hanno reso la cinghia più resistente. Dal 20 giugno 2022 i veicoli montano la versione migliorata della cinghia, mentre dal 2023 è arrivato il 1.2 PureTech Gen3 con catena di distribuzione, più affidabile e durevole.

Questo motore è la scelta di base per Peugeot 208, 2008 e Citroën C3, ed è anche integrato nel sistema Mild Hybrid 1.2 nelle versioni da 110 e 145 CV. Le motorizzazioni ibride sono ormai fondamentali per Citroën, Peugeot e Opel, offrendo una guida fluida e consumi contenuti senza sacrificare il piacere di guida.

Oggi, il 1.2 PureTech e le varianti ibride alimentano un’ampia gamma di vetture di Stellantis, dalle compatte urbane come Citroen C3 e Peugeot 208 ai SUV più grandi come Opel Grandland, Citroen C5 Aircross e Peugeot 5008, rispondendo così alle diverse esigenze della mobilità moderna con versatilità, efficienza e affidabilità.