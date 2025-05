Aston Martin tra debiti e flop di vendite: la bancarotta o l’affondo cinese?

Nonostante le previsioni formulate in passato, secondo cui Aston Martin avrebbe raggiunto un cash flow operativo neutro o positivo nel 2024 e un fatturato di 2 miliardi di sterline entro il 2025, i dati del primo trimestre 2025 delineano un quadro ben diverso.

Il celebre marchio britannico, con quartier generale a Gaydon, nel cuore del Warwickshire, ha registrato consegne stabili ma deludenti, pari a 950 unità, un dato praticamente invariato rispetto allo stesso periodo del 2024. Il fatturato trimestrale di Aston Martin è sceso a 244 milioni di sterline, in calo rispetto ai 268 milioni dell’anno precedente. La performance sotto le attese è aggravata da un contesto competitivo sempre più spietato, con la crescente pressione esercitata dalle sportive cinesi a basso costo e dalle barriere doganali statunitensi, che complicano le esportazioni nel principale mercato estero del brand, responsabile di circa un terzo delle vendite trimestrali.

Un altro segnale d’allarme arriva dal prezzo medio di vendita, sceso del 15% dall’inizio dell’anno, a dimostrazione che Aston Martin non dispone del potere di determinazione dei prezzi di cui godono marchi come Ferrari.

Il bilancio operativo è in rosso profondo: la perdita ante imposte è salita a 80 milioni di sterline, mentre il debito netto ha raggiunto quota 1,3 miliardi, con un incremento del 20% rispetto all’anno scorso. Gli interessi passivi pesano come un macigno e superano il doppio della già grave perdita operativa, mettendo a rischio la sopravvivenza dell’azienda.

Nonostante un parziale sollievo arrivato dalla cessione del 5% del team di Formula 1, valutata oltre 1,5 miliardi di sterline e orchestrata dal magnate canadese Lawrence Stroll, gli investimenti raccolti finora sembrano insufficienti a garantire la stabilità a lungo termine.

Dalla sua IPO (la quotazione in borsa, in sostanza) nel 2018, Aston Martin ha bruciato oltre 2,3 miliardi di sterline, tra aumenti di capitale (1,9 miliardi) e nuovi prestiti (600 milioni). E il cosiddetto “tango a cinque” tra gli azionisti principali, tra cui Stroll, il fondo sovrano saudita, la cinese Geely e Mercedes, rischia di trasformarsi presto in una resa dei conti.