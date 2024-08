L’asta di “rottami” che potrebbe facilmente arrivare al milione di euro

Pare che, nonostante l’era del digitale, ci siano ancora miti e segreti che si riescono a scoprire per caso. Si vocifera da tempo di una straordinaria collezione di auto iconiche nascosta in California, ma non è mai stata confermata la sua esistenza. In effetti, adesso, pare essere realtà, dato che sarà messa all’asta, e sembra che raggiungerà cifre da capogiro.

Si tratta della Klein Collection, un tesoro automobilistico che comprende alcune delle rarità più ambite al mondo, oggetto del desiderio di collezionisti e appassionati da ogni parte del globo, ma mai rintracciate. Presto, i collezionisti avranno l’opportunità di fare offerte per aggiudicarsi alcuni di questi gioielli in un’asta organizzata da RM Sotheby’s (non poteva essere un’altra la casa d’aste!).

La storia dietro questa collezione è affascinante. Il suo creatore, Rudy Klein, era un immigrato tedesco arrivato in Nord America alla fine degli anni ’50. Klein lavorava come macellaio, ma ben presto scoprì un’attività più lucrativa: l’importazione di auto classiche tedesche. Questo lo portò a fondare la “Porche (sic) Auto Estere” nel 1967. Durante la sua carriera, Klein iniziò ad accumulare una vasta gamma di veicoli, molti dei quali di grande valore storico.

Nel corso dei decenni, Klein ne permise la visione solo a pochissime persone, mantenendola in gran parte segreta fino alla sua morte nel 2001. Per oltre vent’anni, la famiglia ha mantenuto la collezione intatta, con alcuni esemplari custoditi al chiuso e altri esposti (pure troppo!). Questo ha influito negativamente sulle condizioni di molti veicoli, ma la rarità dei modelli presenti rende comunque l’asta un evento decisamente di rilievo.

Alcuni dei pezzi in evidenza in quest’asta sono veri e propri tesori. C’è una Mercedes-Benz 500 K ‘Caracciola’ Coupé Speciale di Sindelfingen (1935), una delle Mercedes più celebri prima della Seconda Guerra Mondiale; una Mercedes-Benz 300 SL ‘Alloy’ Gullwing (1955), uno dei soli 28 esemplari prodotti di questo modello. Troviamo anche una Mercedes-Benz 300 SL Roadster (1957), nella ricercatissima combinazione di carrozzeria rosso “Fire Engine” e interni crema. La Horch 855 Special Roadster (1939), l’unico 855 ancora esistente e la Iso Grifo A3/L Spider Prototipo di Bertone (1967), l’unico esemplare di Grifo prodotto in versione decappottabile. Una Porsche 356 B 1600 ‘Twin-Grille’ Roadster di d’Ieteren (1961), con meno di 1.000 chilometri percorsi.

Cary Ahl, esperto di RM Sotheby’s, afferma: “In oltre 40 anni, il nostro team ha portato sul mercato innumerevoli auto storiche di grande rilievo, ognuna speciale a modo suo. Tuttavia, riportare alla luce qualcosa di leggendario come la Klein Collection è davvero straordinario”. “Ciò che Klein ha accumulato qui è un patrimonio unico, e siamo certi che molte di queste auto continueranno a vivere per generazioni, alimentando nuovi progetti o preservate nelle loro condizioni originali”.