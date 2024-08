Yanfeng presenta la sua interpretazione di abitacolo per un’auto elettrica

Il produttore automobilistico cinese Yanfeng ha recentemente presentato in Europa il suo innovativo concept “Electric Vehicle Interior” (EVI). L’idea alla base della creazione dell’azienda cinese è quella di creare un abitacolo che offra esperienze uniche al passeggero. Tutto merito di un design davvero interessante, versatile, capace di esprimere libertà di movimenti.

La dotazione dell’abitacolo pensato da Yanfeng permette al conducente di muoversi liberamente e di rilassarsi nella cabina di guida. Per realizzare questa visione, i designer di Yanfeng hanno eliminato il tradizionale cruscotto, sostituendolo con un modulo chiamato “Smart Cabin Seat”. Tale struttura integra tutte le funzioni essenziali del veicolo. Sono presenti, infatti, superfici intelligenti per il controllo del veicolo, un poggiatesta con funzioni audio, sistemi di sicurezza avanzati, climatizzazione integrata nei sedili e opzioni per lo stoccaggio e la ricarica.

Secondo Yanfeng, il concept EVI è una risposta concreta e originale alle nuove esigenze degli utenti di veicoli elettrici, offrendo spunti innovativi per il design degli interni del futuro. “Le nostre ricerche hanno dimostrato che gli utenti cercano tecnologie più intuitive e desiderano spazi più ampi, che differiscono notevolmente dai veicoli a combustione tradizionali”, spiega Patrik Nebout, Chief Technology Officer di Yanfeng.

Il modulo “Smart Cabin Seat” è il cuore di questo innovativo concept EVI. Il pacchetto raccoglie, infatti, i sedili anteriori, una console centrale integrata, un sistema di guida steer-by-wire, elementi HMI, display, cinture di sicurezza, airbag e un sistema microclima HVAC. Il display integrato nel sistema steer-by-wire può essere ripiegato durante la guida autonoma e riposizionato per la guida manuale, adattandosi alle diverse modalità selezionabili.

Grazie all’integrazione completa dell’interfaccia HMI nel braccio del sistema steer-by-wire, il grande display frontale non richiede più interazioni touch. Yanfeng ha già testato il prototipo EVI con diversi tester, ottenendo un alto livello di approvazione. I partecipanti agli studi hanno particolarmente apprezzato la sensazione di spaziosità e il layout innovativo, nonostante le dimensioni e la forma della carrozzeria del SUV siano comunque invariate al mezzo di serie.

“Oltre a migliorare l’esperienza dell’utente, l’EVI offre anche vantaggi per i produttori. L’integrazione di tutte le componenti essenziali nel modulo ‘Smart Cabin Seat’ semplifica e velocizza il processo di assemblaggio, riducendo i costi”, afferma Nebout. Il veicolo risulta anche alleggerito di 11 chilogrammi e l’imperativo resta quello dell’uso di materiali sostenibili, come il Compression Hybrid Moulding (CHyM) con fibre naturali. L’approccio modulare facilita anche il disassemblaggio a fine vita del veicolo.