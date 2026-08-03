La Miura compie 60 anni: Lamborghini risponde con 99 Revuelto molto speciali

Sessant’anni fa la Miura ridisegnava il concetto stesso di automobile sportiva. Oggi Lamborghini ci ricama sopra, letteralmente. La Revuelto Miura 60esimo Homage è una serie limitata a 99 esemplari nata per celebrare il sessantesimo anniversario della coupé di Sant’Agata che nel 1966 stabilì nuove coordinate estetiche e prestazionali per l’intera industria.
Con i suoi 385 cavalli e una velocità oltre i 290 km/h, la Miura originale era una dichiarazione d’intenti che cambiò la cultura automobilistica del decennio.
Il debutto mondiale è fissato alla Lamborghini Lounge di Monterey, nell’ambito della Monterey Car Week 2026 in programma dal 7 al 26 agosto. Un palcoscenico adeguato per un’auto che nasce per essere posseduta.
Il progetto è stato sviluppato dal Centro Stile Lamborghini in sinergia con il programma Ad Personam, il reparto sartoriale della casa. La Revuelto Miura 60esimo Homage traduce i tratti iconici dell’originale nelle forme della V12 HPEV, la supersportiva ibrida ad alte prestazioni che sotto il cofano nasconde un motore V12 aspirato da 6,5 litri affiancato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 cavalli. Zero-cento in 2,5 secondi, velocità massima oltre i 350 km/h, trazione integrale gestita da un cambio a doppia frizione a otto rapporti. La batteria da 3,8 kWh si occupa delle unità elettriche.
La palette cromatica mette a disposizione nove tinte esterne ispirate alle livree storiche della Miura: tra queste Rosso Arancio, Verde Scandal, Blu Tahiti, Blu Notte, Nero Noctis e Bianco Monocerus. Due le livree bicolore dedicate, con la sezione inferiore della carrozzeria in contrasto cromatico, esattamente come sulle Miura d’epoca. Chi sceglie la configurazione Oro Elios ottiene i cerchi Altanero Shiny Gold, chi preferisce il Grigio Nimbus abbina il Matt Titanium Diamond.
I dettagli celebrativi si moltiplicano dentro e fuori. Il logo Miura 60 campeggia sul brancardo in prossimità del passaruota posteriore, il marchio Lamborghini posteriore è in nero lucido, le pinze freno idem, i terminali di scarico in nero opaco coordinato.
Nell’abitacolo, i sedili con lavorazione Classica Trim replicano il motivo a cannelloni originale, mentre sulla paratia del vano motore spicca il ricamo Miura 60. Ogni esemplare porta una targhetta in fibra di carbonio con l’incisione “Miura 60° – Serie Speciale 1 di 99”.
Per i proprietari di Miura storiche con livree al di fuori delle nove proposte, Ad Personam offre un servizio su misura: gli artigiani riproducono la combinazione cromatica della vettura d’epoca con precisione artigianale.