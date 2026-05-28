Audi R8 pronta a rinascere? Potrebbe tornare con un motore italiano

Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha alimentato le speculazioni sul possibile ritorno della R8 esprimendo un apprezzamento esplicito per il nuovo motore V8 ibrido della Lamborghini Temerario, definendolo un propulsore eccezionale capace di raggiungere i 10.000 giri/min. La dichiarazione ovviamente non rappresenta un annuncio, ma è difficile che passi inosservata considerando le indiscrezioni che da mesi circondano una possibile nuova generazione della supercar dei Quattro Anelli, uscita dal listino lasciando un vuoto nella gamma Audi Sport che il marchio non sembra intenzionato a considerare definitivo.

Advertisement

Audi studia il ritorno della R8 con cuore Lamborghini Temerario

La R8 di seconda generazione condivideva con la Lamborghini Huracán l’architettura e il motore V10, un rapporto di parentela che ha permesso a entrambe le vetture di ammortizzare i costi di sviluppo beneficiando della medesima base ingegneristica all’interno del gruppo Volkswagen. Applicare la stessa logica alla Temerario consentirebbe ad Audi di riportare in vita una supercar senza sostenere l’investimento necessario per svilupparne una da zero, sfruttando un powertrain ibrido già progettato per rispettare le normative ambientali dei prossimi anni e al tempo stesso capace di prestazioni all’altezza del segmento.

Advertisement

Rolf Michl, responsabile di Audi Sport, ha confermato che il marchio sta valutando la fattibilità di una nuova generazione, mentre in passato si era ipotizzato un possibile debutto intorno al 2027. Una eventuale R8 basata sulla Temerario dovrebbe tuttavia differenziarsi in modo sostanziale dal modello Lamborghini per giustificare la propria esistenza, con un design, una taratura dinamica e un carattere di guida più aderenti alla tradizione Audi Sport rispetto all’approccio più estremo tipico della casa di Sant’Agata Bolognese.

Al momento mancano dettagli su tempistiche, specifiche tecniche e impostazione stilistica, ma la convergenza tra le dichiarazioni di Döllner e la conferma di Michl sulla fase di studio suggerisce che il progetto abbia raggiunto un livello di valutazione interna più avanzato rispetto a qualche mese fa. La disponibilità di un V8 ibrido ad alte prestazioni già sviluppato all’interno del gruppo rappresenterebbe il fattore abilitante che potrebbe trasformare un’ipotesi ricorrente in un progetto industrialmente sostenibile.