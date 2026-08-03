Tanta sicurezza, ma anche alti costi in officina: il paradosso dell’auto moderna

Riparare un’auto oggi può costare quanto comprarla. Anche se sembra un’esagerazione, sarebbe questa la nuova aritmetica della mobilità tecnologica.

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Un faro anteriore a matrice di LED può presentare un conto tra i 1.000 e i 3.000 euro e se integra funzioni adattive o sistemi laser, si va oltre. Per un singolo faro. Quello che fino a qualche anno fa era un pezzo da poche centinaia di euro è diventato un componente elettronico di precisione, e il prezzo lo dice senza mezzi termini.

La stessa logica vale per i sistemi ADAS. Un radar anteriore supera facilmente i 1.500 euro, e la ricalibrazione è un costo a parte. Una telecamera dietro al parabrezza raggiunge anche diverse centinaia di euro, ma attenzione, il vero salasso spesso non è il vetro: è il ripristino dei sistemi di assistenza che ci vive dietro, una voce che può eclissare il costo del parabrezza stesso.

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Anche il paraurti, che nell’immaginario collettivo è ancora un pezzo di plastica verniciata, è diventato un sistema integrato. Radar, sensori di parcheggio, telecamere, cablaggi: dopo un urto a bassa velocità, il conto di sostituzione e calibrazione completa si avvicina senza fatica a diverse migliaia di euro. Il tutto se pensiamo a un urto a bassa velocità.

Gli specchietti retrovisori esterni seguono la stessa parabola. Telecamere, sensori per il blind spot, luci di cortesia, motorini elettrici, componenti che nelle versioni più sofisticate si superano i 1.000 euro.

Il paradosso è evidente. Le auto moderne sono più sicure, dati alla mano in Europa, nel 2025, la mortalità stradale è scesa del 15% rispetto al 2019, ma ogni componente che contribuisce a quella sicurezza ha un prezzo di sostituzione che spaventa.

Le compagnie assicurative ne sono perfettamente consapevoli, e i premi annuali lo rispecchiano. Lo scenario ideale, quello in cui il minor numero di sinistri bilancia l’aumento dei costi di riparazione, esiste più in teoria che in pratica.

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Le tecnologie diventano economiche solo quando raggiungono la maturità, quando la standardizzazione permette a un singolo componente modulare di sostituire un’architettura complessa a costo inferiore e quando i sistemi imparano a calibrarsi da soli, senza pretendere ogni volta l’intervento di uno specialista. Fino ad allora, guidare bene non basta più. Bisogna anche sperare di non doversi fermare.