500 esemplari per la Hyundai i20 N Line Carbon: si celebra il decennale della divisione N

Hyundai ha alzato il sipario sulla nuova i20 N Line Carbon, una speciale edizione che porta al massimo livello sportivo il carattere della celebre compatta coreana.

Realizzata in soli 500 esemplari, questa versione celebra i dieci anni del brand N, il marchio Hyundai dedicato alle prestazioni e al piacere di guida, offrendo un mix di design esclusivo e dettagli premium. L’estetica della i20 N Line Carbon, infatti, è immediatamente riconoscibile grazie al pacchetto in carbon look, che arricchisce le calotte degli specchi retrovisori, gli inserti dei paraurti anteriori e posteriori, le minigonne laterali e l’antenna shark fin. Il tetto a contrasto in nero completa il look grintoso, affiancato dai cerchi in lega da 17’’ dedicati, dal doppio terminale di scarico cromato e dai paraurti sportivi con dettagli N Line. La carrozzeria è disponibile in tre eleganti tonalità micalizzate: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red.

Gli interni sportivi sottolineano l’anima racing della vettura: i sedili ergonomici con cuciture rosse a contrasto, il volante in pelle traforata con inserto rosso centrale, il pomello del cambio in pelle e la pedaliera sportiva in metallo garantiscono un’esperienza premium. Completano l’ambiente maniglie interne dark metal, retrovisore elettrocromico, luci ambient LED personalizzabili, tappetini N Line e illuminazione LED su plafoniera e alette parasole.

Sotto il cofano, la i20 N Line Carbon monta il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con automatico 7DCT e paddle shift al volante. Il propulsore è stato studiato per coniugare reattività, piacere di guida e consumi contenuti, mantenendo un sound coinvolgente.

La tecnologia di bordo include il cluster digitale Supervision da 10,25’’, il sistema multimediale touch da 10,25’’ con navigatore, retrocamera, Apple CarPlay, Android Auto, aggiornamenti OTA e servizi connessi Bluelink, climatizzatore automatico, porte USB-C e eCall di seconda generazione su rete 4G. La sicurezza è garantita dai sistemi avanzati ADAS, come Forward Collision-Avoidance Assist e Lane Following Assist, tipici di segmenti superiori.

Il prezzo di listino parte da 25.990 €, mentre l’offerta con finanziamento Hyundai Plus permette di acquistare l’auto a 21.690 € con anticipo di 6.900 € e rata da 120 €/mese per 35 mesi (TAN 2,95%; TAEG 4,51%).

Per celebrare il lancio, Hyundai ha attivato il concorso “Vinci con i20 N Line Carbon”: i primi 20 clienti che completeranno la registrazione sul sito ufficiale entro il 20 ottobre 2025 potranno partecipare a un Corso di Guida Sicura Quattroruote presso il circuito di Vairano il 27 novembre 2025, con estrazione dei vincitori il 24 ottobre.