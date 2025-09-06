Facebook Twitter Instagram Youtube

500 esemplari per la Hyundai i20 N Line Carbon: si celebra il decennale della divisione N

Realizzata in soli 500 esemplari, questa versione della i20 N celebra i dieci anni del brand N, il marchio Hyundai dedicato alle prestazioni.
6 Settembre 2025
Hyundai i20 N Line Carbon Hyundai i20 N Line Carbon

Hyundai ha alzato il sipario sulla nuova i20 N Line Carbon, una speciale edizione che porta al massimo livello sportivo il carattere della celebre compatta coreana.

Realizzata in soli 500 esemplari, questa versione celebra i dieci anni del brand N, il marchio Hyundai dedicato alle prestazioni e al piacere di guida, offrendo un mix di design esclusivo e dettagli premium. L’estetica della i20 N Line Carbon, infatti, è immediatamente riconoscibile grazie al pacchetto in carbon look, che arricchisce le calotte degli specchi retrovisori, gli inserti dei paraurti anteriori e posteriori, le minigonne laterali e l’antenna shark fin. Il tetto a contrasto in nero completa il look grintoso, affiancato dai cerchi in lega da 17’’ dedicati, dal doppio terminale di scarico cromato e dai paraurti sportivi con dettagli N Line. La carrozzeria è disponibile in tre eleganti tonalità micalizzate: Lumen Gray, Vibrant Blue e Dragon Red.

Hyundai i20 N Line Carbon
Gli interni sportivi sottolineano l’anima racing della vettura: i sedili ergonomici con cuciture rosse a contrasto, il volante in pelle traforata con inserto rosso centrale, il pomello del cambio in pelle e la pedaliera sportiva in metallo garantiscono un’esperienza premium. Completano l’ambiente maniglie interne dark metal, retrovisore elettrocromico, luci ambient LED personalizzabili, tappetini N Line e illuminazione LED su plafoniera e alette parasole.

Hyundai i20 N Line Carbon

Sotto il cofano, la i20 N Line Carbon monta il motore 1.0 T-GDI da 100 CV, disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con automatico 7DCT e paddle shift al volante. Il propulsore è stato studiato per coniugare reattività, piacere di guida e consumi contenuti, mantenendo un sound coinvolgente.

Hyundai i20 N Line Carbon

La tecnologia di bordo include il cluster digitale Supervision da 10,25’’, il sistema multimediale touch da 10,25’’ con navigatore, retrocamera, Apple CarPlay, Android Auto, aggiornamenti OTA e servizi connessi Bluelink, climatizzatore automatico, porte USB-C e eCall di seconda generazione su rete 4G. La sicurezza è garantita dai sistemi avanzati ADAS, come Forward Collision-Avoidance Assist e Lane Following Assist, tipici di segmenti superiori.

Il prezzo di listino parte da 25.990 €, mentre l’offerta con finanziamento Hyundai Plus permette di acquistare l’auto a 21.690 € con anticipo di 6.900 € e rata da 120 €/mese per 35 mesi (TAN 2,95%; TAEG 4,51%).

Per celebrare il lancio, Hyundai ha attivato il concorso “Vinci con i20 N Line Carbon”: i primi 20 clienti che completeranno la registrazione sul sito ufficiale entro il 20 ottobre 2025 potranno partecipare a un Corso di Guida Sicura Quattroruote presso il circuito di Vairano il 27 novembre 2025, con estrazione dei vincitori il 24 ottobre.

