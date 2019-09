Milano Monza Open-Air Motor Show 2020: svelate le prime informazioni

Il 19 settembre si terrà finalmente la conferenza stampa di presentazione del nuovo salone Milano Monza Open-Air Motor Show. Si tratta dell’evento che prende il posto del Parco Valentino (tenutosi fino ad ora a Torino) e che si terrà dal 18 al 21 giugno 2020.

In attesa di presentare tutte le novità prevista per questa prima edizione, gli organizzatori hanno deciso di accontentare gli impazienti svelando alcune informazioni interessanti. Proprio come Parco Valentino, Milano Monza Open-Air Motor Show continuerà a dare spazio a raduni di auto storiche, sfilate di Formula 1, test drive all’aperto ed esposizione di nuovi modelli.

Milano Monza Open-Air Motor Show: la prima edizione partirà la sera del 17 giugno 2020

La manifestazione partirà da Milano mercoledì 17 giugno alle ore 20:00 con una sfilata di auto guidate da manager e rappresentati delle case automobilistiche presenti. Le varie vetture sfileranno per via Dante, via Monte Napoleone e il Duomo.

Milano Monza Open-Air Motor Show partirà ufficialmente il giorno dopo presso il Parco di Monza. Qui i presidenti dei vari brand automobilsitici daranno il benvenuto al pubblico e apriranno ufficialmente la possibilità ai visitatori di guardare le novità presenti sotto gli stand, effettuare test drive su strada e in off-road, ammirare le auto storiche della Collezione Lopresto e vedere gli altri veicoli esposti.

Milano Monza Open-Air Motor Show 2020 darà spazio anche alle supercar con un’area espositiva completamente dedicata a loro, accanto ai box del circuito. In zona City Life a Milano, invece, saranno esposti prototipi e auto storiche di vari club mentre resta ancora da chiarire se ci sarà il Focus Auto elettriche dedicato alle vetture full electric e ibride.

A differenza di Parco Valentino, a cui si accedeva gratuitamente, per poter prendere parte al nuovo evento bisognerà acquistare un biglietto (20 euro) su Ticketone.it.