Antonio Giovinazzi assume il ruolo di testimonial di Sparco

La prossima stagione, Antonio Giovinazzi assumerà il ruolo di testimonial di Sparco, oltre al suo solito ruolo di pilota per il team Alfa Romeo Racing. Di conseguenza, gli impegni del pilota italiano per la prossima stagione si sono moltiplicati. Il 26 enne è ora diventato il volto della nuova campagna Sparco per la prossima stagione agonistica.

” In Formula 1 ogni dettaglio deve essere curato alla perfezione e un pilota oggi, per essere competitivo ed efficiente, non deve lasciare nulla al caso “, ha detto Antonio Giovinazzi ai microfoni di Motorsport.com.” Sparco mi offre con la sua tuta Prime + ultraleggera e l’abbigliamento tecnico una combinazione perfetta di prestazioni e comfort, che mi consente di concentrarmi sulla guida nel miglior modo possibile “. La stagione 2019 è stata dura per il pilota italiano, che adesso spera di migliorare il suo conteggio di 14 punti nel corso del prossimo campionato di Formula 1 che prenderà il via da Melbourne a marzo con il Gran Premio di Formula 1 dell’Australia.

