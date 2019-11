Antonio Giovinazzi descrive il nuovo contratto Alfa Romeo come una “grande spinta di fiducia”

La scorsa settimana il pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi ha firmato un nuovo contratto con l’ Alfa Romeo Racing e il pilota italiano ha descritto la nuova estensione di un anno come un “grande impulso alla fiducia” in vista del Gran Premio del Brasile questo fine settimana. Per quanto riguarda i risultati, Giovinazzi non ha vissuto una stagione di debutto in Formula 1 particolarmente felice, con solo quattro punti a suo nome, superando solo i piloti Williams nella classifica piloti. Tuttavia, la seconda metà della stagione di Formula 1 ha apportato un netto miglioramento alle prestazioni del pilota italiano che dunque è stato premiato con un nuovo contratto da Alfa Romeo, con il venticinquenne destinato dunque ad essere ancora compagno di squadra del veterano Kimi Raikkonen nella prossima stagione.

Antonio Giovinazzi ha descritto la nuova estensione di un anno del suo contratto come un “grande impulso alla fiducia”

Ricordiamo che Antonio Giovinazzi non ottiene un punto esattamente dallo scorso Gran Premio di Singapore di settembre e con tre punti in classifica, è impaziente di raggiungere la top 10 a Interlagos. “Non vedo davvero l’ora di correre a Interlagos. È una pista speciale, per sempre legata a Ayrton Senna e dove si respira tanta storia di Formula 1″, ha detto il giovane pilota italiano di Alfa Romeo Racing.

Giovinazzi raggiante per il rinnovo con il team che lo ha fatto debuttare

Il pilota ha dichiarato che il rinnovo del contratto gli da grande fiducia e accresce il suo desiderio di ripagare il suo team con ottime prestazioni. Ricordiamo che prima del rinnovo si era detto che Alfa Romeo racing per il 2020 potesse essere interessata all’ingaggio di Nico Hulkenberg che probabilmente il prossimo anno non correrà più in Formula 1. Vedremo dunque se l’unico pilota italiano presente in Formula 1 riuscirà a premiare la scelta del suo team che ha deciso di confermalo.

