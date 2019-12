Sogefi nomina Mauro Fenzi come nuovo amministratore delegato

Sogefi, nota società fondata nel 1980 e operante nel settore della componentistica per auto, ha nominato Mauro Fenzi (ex direttore aziendale della divisione robotica di Fiat Chrysler Automobiles) come nuovo amministratore delegato.

Fenzi sostituisce Laurent Hebenstreit che ha lasciato l’azienda dopo quattro anni e mezzo di lavoro “per seguire una nuova direzione nella sua vita professionale“, secondo quanto dichiarato da Sogefi.

Sogefi: l’azienda ha un nuovo AD ed è l’ex CEO di Comau

Il 58enne era CEO di Comau, un’azienda italiana con sede a Torino facente parte di FCA che sviluppa e realizza processi di automazione, soluzioni e servizi di produzione ed è specializzata in robot di saldatura e macchine per magazzini automatizzati.

Mauro Fenzi è laureato in ingegneria meccanica, conseguita presso il Politecnico di Milano e inoltre vanta una lunga esperienza internazionale nel settore automobilistico e in particolare nel campo dell’automazione industriale e della robotica. Precedentemente, il 58enne ha lavorato in diverse società fra cui Tecnospazio e John Crane International.

Nella dichiarazione, Sogefi ha affermato che Fenzi ha una profonda conoscenza del mercato automobilistico e dei cambiamenti tecnologici in atto nel settore automotive, oltre a disporre di un significativo profilo internazionale e di una notevole competenza nella produzione.

Il nuovo amministratore delegato permetterà a Sogefi di incrementare sicuramente la sua presenza sul mercato delle componenti per sospensioni e filtri e sistemi di aria e raffreddamento. Attualmente, la controllata della holding CIR della famiglia De Benedetti conta 6700 dipendenti e 41 siti produttivi in 23 paesi. La società ha chiuso il 2018 con ricavi pari a oltre 1,6 miliardi di euro e utili per 61,9 milioni di euro (al lordo di interessi e imposte).