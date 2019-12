Alfa Romeo Giulietta: 10 esemplari saranno usati dalla Polizia di Roma capitale

La Polizia di Roma capitale ha deciso di rinnovare il suo parco di mezzi operativi con l’aggiunta dell’Alfa Romeo Giulietta. La scelta di incrementare il numero di veicoli rientra in un piano di continuo aggiornamento per le esigenze del corpo.

I 10 esemplari della Giulietta hanno sotto il cofano un motore diesel JTDM da 2 litri con potenza di 175 CV abbinato a un cambio TCT e ovviamente in regola con le normative anti-inquinamento vigenti.

Alfa Romeo Giulietta: la compatta servirà il corpo di Polizia di Roma

Tutte le unità della compatta disporranno di una cellula di sicurezza, della livrea istituzionale e dell’allestimento Tutela del territorio leggero completo di barra luminosa a messaggi variabili non abbattibile. Le nuove Alfa Romeo Giulietta destinate al corpo di Polizia di Roma capitale saranno acquistate sfruttando l’adesione alla convenzione prevista fra le pubbliche amministrazioni e la Consip.

La convenzione in questione riporta: “al lotto 1 della Convenzione Consip denominata ‘Veicoli per la Tutela del Territorio 2’ stipulata tra la Consip S.p.A. e la società FCA Fleet &Tenders S.r.l., secondo le condizioni, termini e costi in essa previsti“. La polizia romana stava cercando da tempo di trovare nuovi mezzi idonei per il trasporto dei soggetti fermati vista la poca disponibilità, limitata a sole tre Fiat Punto.

Un po’ di tempo fa il corpo di Polizia aveva indetto un bando in cui cercava sei esemplari di un veicolo con cellula di sicurezza e livrea istituzionale. In quel caso venne scelta la Fiat Tipo a cinque porte con motore diesel da 1.6 litri e cambio manuale ma purtroppo nessun fornitore partecipò. Per questo motivo l’amministrazione si è affidata alla Consip per cerare un veicolo adatto alle esigenze richieste e ha trovato l’Alfa Romeo Giulietta.

Ai 10 esemplari della vettura si aggiungeranno due autobus in livrea Ivecobus Crossway Line Normal Floor/12,1 PMD (acquistati tramite la convenzione Acquisto Autobus3) e una Fiat Tipo nella versione con motore diesel 1.3 e livrea che prenderà il posto di una delle Opel Mokka X danneggiate durante la partita di Coppa Italia Lazio-Atalanta.