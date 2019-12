Guida di notte: 7 automobilisti su 10 hanno problemi a guidare al buio

Tungsram, un’azienda ungherese specializzata nella costruzione di lampadine, ha condotto uno studio davvero interessante che conferma un problema che ha la maggior parte degli automobilisti italiani.

In particolare, la società sostiene che gran parte degli italiani ha problemi a guidare di notte per via della scarsa visibilità sulla strada pur avendo comunque i fari accesi. L’indagine ha rivelato che esattamente 7 guidatori su 10 fanno fatica a vedere la strada davanti guidando al buio anche con i fari azionati.

Guida di notte: è un problema che affligge molti automobilisti italiani

Lo studio condotto da Tungsram però mostra altre criticità, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione della propria vettura. Prendendo in considerazione le opinioni di 1000 automobilisti italiani, l’indagine ha fatto varie domande incentrate proprio sulle abitudini di manutenzione della vettura.

Il 46% degli intervistati sostiene di essere abbastanza nervoso durante la guida di notte rispetto a quella diurna. Tale nervosismo viene avvertito maggiormente dalle donne (53%). Il 12% degli automobilisti italiani intervistati da Tungsram ha rivelato di non controllare il corretto funzionamento delle luci della propria auto ogni anno.

L’84% degli intervistati si sentirebbe più al sicuro se i fari riuscissero ad illuminare una porzione maggiore della superficie stradale posta davanti. In merito a ciò, diverse case automobilistiche si stanno già muovendo per potenziare proprio questo comparto. Oltre a queste, anche le condizioni degli pneumatici vengono ignorate (4%).

Stefano Grigiante, Sales Manager Italia di Tungsram, ha dichiarato: “Mentre molti preparano la propria auto per l’inverno semplicemente rabboccando il liquido per i tergicristalli e passando alle gomme invernali, controllare che i fari funzionino a dovere, e sostituire le lampadine in caso contrario, è altrettanto importante. Dopo tutto, la visibilità è un fattore di sicurezza fondamentale durante la guida, di giorno come di sera e di notte“.